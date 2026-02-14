Divorce : కోలీవుడ్లో నటుడిగా, దర్శకుడిగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఒక పాపులర్ సెలబ్రిటీ తాజాగా తన వ్యక్తిగత జీవితంపై చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆసక్తిని కలిగిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా తన విడాకుల గురించి ఆయన చాలా ఓపెన్గా మాట్లాడటం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఆర్ పార్తీబన్ నటి సీతను వివాహం చేసుకున్నారు. ఇద్దరూ దాదాపు 12 సంవత్సరాలు కలిసి జీవించారు. ఆ కాలం తన జీవితంలో చాలా మంచి జ్ఞాపకాలతో నిండిపోయిందని పార్తీబన్ గుర్తు చేసుకున్నారు. అయితే కొన్ని కారణాల వల్ల ఇద్దరూ విడిపోవాల్సి వచ్చిందని తెలిపారు. విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత తనకు బాధ కలగలేదని, నిజం చెప్పాలంటే ఆ తర్వాతే తన జీవితంలో ప్రశాంతత, సంతోషం వచ్చిందని ఆయన అన్నారు.
విడాకులు అంటే కేవలం బాధ, నష్టమే అన్న భావన సరైంది కాదని పార్తీబన్ అభిప్రాయపడ్డారు. కొన్నిసార్లు ఇద్దరి మధ్య అనుకూలత లేకపోతే విడిపోవడమే మంచిదని అన్నారు. అలా విడిపోయిన తర్వాత కూడా గౌరవంగా, ప్రశాంతంగా జీవించవచ్చని చెప్పారు. తన విషయంలో కూడా అదే జరిగిందని తెలిపారు.
ఇప్పటి సమాజంలో పురుషులు, మహిళలు ఇద్దరూ వివాహం కంటే వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకు ఎక్కువ విలువ ఇస్తున్నారని పార్తీబన్ అన్నారు. పెళ్లి అనేది బంధం కావాలి కానీ బంధనం కాకూడదని వ్యాఖ్యానించారు. ముఖ్యంగా మహిళలు తమ స్వతంత్రతను కోల్పోయే జీవితాన్ని కోరుకోవడం లేదని చెప్పారు. తమ ఇష్టం, తమ కెరీర్, తమ ఆలోచనలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చే జీవితం కావాలనే ఆశ ఎక్కువగా ఉందన్నారు.
వివాహం ఉన్నా లేకపోయినా, మనసుకు శాంతి ఉండటమే అసలైన సంతోషమని పార్తీబన్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఒక బంధం బాధను మాత్రమే ఇస్తే, దానిని కొనసాగించడం అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు. విడిపోయిన తర్వాత కూడా జీవితాన్ని పాజిటివ్గా చూసి ముందుకు సాగాలని ఆయన చెప్పారు.
ఈ వ్యాఖ్యలు చాలా మందికి కొత్త ఆలోచనలను కలిగిస్తున్నాయి. విడాకులపై సమాజంలో ఉన్న భయాలు, అపోహలను తగ్గించేలా పార్తీబన్ మాటలు ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. సంతోషంగా, స్వతంత్రంగా జీవించడమే జీవిత లక్ష్యమని ఆయన మాటల ద్వారా మరోసారి స్పష్టమవుతోంది.