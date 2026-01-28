Raai Lakshmi: హిందీలో లక్ష్మీ రాయ్ ‘జనతా బార్’.. హిట్ అందుకుంటుందా..?

Raai Lakshmi Janata Bar: రాయ్ లక్ష్మీ కీలక పాత్ర పోషించిన జనతా బార్ మూవీ హిందీ, కేరళ ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమైంది. రమణ మొగిలి దర్శకనిర్మాణంలో రూపొందిన ఈ సినిమా.. గతేడాది చివర్లో తెలుగు, తమిళంలో రిలీజ్ అయిన విషయం తెలిసిందే. రెండు భాషల్లోనే పాజిటివ్ టాక్ను సొంతం చేసుకోగా.. ఇప్పుడు బాలీవుడ్ ఆడియన్స్ ముందుకు రానుంది. వివరాలు ఇలా..
స్పోర్ట్స్, రివేంజ్ డ్రామాగా జనతా బార్ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమాలో అమీక్షా పవర్, అమన్ ప్రీత్ సింగ్, దీక్షా పంత్, శక్తి కపూర్, అనూప్ సోనీ, ప్రదీప్ రావత్, సురేశ్ తదితరులు ఇతర పాత్రల్లో నటించారు.
క్రీడల్లో మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు.. లైంగిక వేధింపులు.. చేదు అనుభవాల చుట్టూ కథను డిజైన్ చేశారు. తన సోదరికి జరిగిన అన్యాయాన్ని బయటపెట్టి.. ప్రతీకారం తీర్చుకునే రివేంజ్ తీర్చుకునే డ్రామాగా తీశారు.
రాయ్ లక్ష్మీ నటనకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి. ఈ మూవీలో సాంగ్స్ను రాంబాబు గోసాల, కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, శ్రీనివాస్ తేజ రచించగా.. వినోద్ యజమాన్య మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా వ్యవహరించారు.
అశోక్ రాజా, సుచిత్ర చంద్రబోష్, అజయ్ సాయి కొరియోగ్రఫీ అందించారు. డ్రాగన్ ప్రకాష్ ఫైట్స్ను కంపోజ్ చేశారు.
డీఓపీగా చిట్టిబాబు పని చేశారు. ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు ఎస్బీ ఉద్దవ్ నిర్వర్తించారు. అన్ని భాషల్లో థియేట్రికల్ రన్ పూర్తయిన తరువాత ఓటీటీలోకి తీసుకువస్తున్నట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు.