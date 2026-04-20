Director Atlee-Priya: పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన డైరెక్టర్ అట్లీ భార్య ప్రియ

Director Atlee-Priya: ప్రముఖ కోలీవుడ్ దర్శకుడు అట్లీ రెండోసారి తండ్రి అయ్యారు. ఆయన భార్య ప్రియ పండండి ఆడబిడ్డకి జన్మనిచ్చింది. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా అట్లీ సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిమానులతో పంచుకున్నారు. తమ కుటుంబంలోకి మహాలక్ష్మి వచ్చినందుకు ఎంతో సంతోషంగా ఉందని.. దేవుడి ఆశీస్సులు లభించాయన్నారు. పాప రాకతో అట్లీ ఫ్యామిలీలో ఆనందం డబుల్ అయ్యిందని చెప్పొచ్చు.
కోలీవుడ్ డైరెక్టర్ అట్లీ భార్య ప్రియ పండంటి ఆడబిడ్డకి జన్మనిచ్చింది. ఇప్పటికే ఈ దంపతులకి కొడుకు మీర్ ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. తమ ఇంటికి మహాలక్ష్మి వచ్చిందనే శుభవార్తని స్వయంగా అట్లీ సోషల్ మీడియా వేదికగా తన ఫ్యాన్స్తో పంచుకున్నాడు. ఈ వార్త విన్న సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు అట్లీ దంపతులకు పెద్ద ఎత్తున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.
ఇక తనకు కూతురు పుట్టిన విషయాన్ని అట్లీ సోషల్ మీడియా ద్వారా ఎంతో క్యూట్గా ప్రకటించాడు. తన కుమారుడు మీర్ ఇప్పుడు 'పెద్దన్నయ్య' అయ్యాడంటూ, "బ్లెస్డ్.. నాకు చెల్లి వచ్చింది!" అనే క్యాప్షన్తో ఉన్న పోస్టర్ను షేర్ చేశాడు. 2014లో వివాహం చేసుకున్న ఈ జంటకు.. 2023లో మీర్ జన్మించగా, ఇప్పుడు పాప రాకతో అట్లీ కుటుంబం పరిపూర్ణమైంది.
వృత్తిపరంగా చూసుకుంటే అట్లీ ప్రస్తుతం ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్తో కలిసి ‘రాకా’ అనే భారీ బడ్జెట్ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నాడు. ఇటీవల అల్లు అర్జున్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదలైన ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ నెట్టింట సెన్సేషన్ సృష్టించింది.
ఇందులో బన్నీ మొట్టమొదటిసారిగా గుండుతో, జంతువుల గోర్ల వంటి విభిన్నమైన లుక్లో కనిపిస్తుండటంతో సినిమాపై అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి. హై-కాన్సెప్ట్ సైన్స్ ఫిక్షన్ థ్రిల్లర్గా రూపొందుతున్న ఈ ప్రాజెక్టును సన్ పిక్చర్స్ సంస్థ నిర్మిస్తోంది. వచ్చే ఏడాది ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
'రాకా' సినిమా టీమ్లో ఇప్పుడు రెట్టింపు ఉత్సాహం కనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే ఏప్రిల్ 19న ఈ మూవీలో హీరోయిన్గా చేస్తున్న దీపికా పడుకోణె తాను రెండోసారి గర్భవతినని ప్రకటించారు. ఒక్క రోజు గ్యాప్తో సోమవారం దర్శకుడు అట్లీ తండ్రి అయ్యారు. ఒక్క రోజు వ్యవధిలోనే అటు దర్శకుడు, ఇటు హీరోయిన్ ఇద్దరూ తీపి కబురు అందించడం విశేషం. ఇది 'రాకా' మూవీ సెట్లో డబుల్ సెలబ్రేషన్స్ జరుగుతున్నాయని చెప్పొచ్చు.