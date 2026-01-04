Anasuya: రాశిని బాడీ షేమింగ్ చేసిన అనసూయ.. ఆమె ఫలాలు అంటూ అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు..!

Anasuya About Raashi:
ఇటీవల సోషల్ మీడియా కారణంగా సెలబ్రిటీల మాటలు.. ఎంత వేగంగా వైరల్ అవుతున్నాయో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఇప్పుడు అలాంటి ఒక వివాదమే అనసూయ.. నటి రాశి మధ్య చర్చకు కారణమైంది. నీతులు చెప్పే అనసూయ తనవరకు.. వచ్చేసరికి అవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తోంది అంటూ సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు సైతం వస్తున్నాయి.. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే..
సాధారణంగా ఎవరు అమ్మాయిల గురించి తప్పుగా మాట్లాడినా.. వెంటనే స్పందించే వ్యక్తిగా అనసూయకు పేరుంది. మహిళల గౌరవం గురించి ఆమె ఎన్నోసార్లు బహిరంగంగా మాట్లాడారు. అందుకే చాలామంది ఆమెను ప్రశంసిస్తుంటారు. కానీ ఇప్పుడు అదే అనసూయ చేసిన ఒక పాత వ్యాఖ్య ఆమెకే ఇబ్బందిగా మారింది. ఈమధ్య శివాజీ అమ్మాయిల గురించి సామాన్లు అన్న మాటలకు ఆమె ఎంత విపరీతంగా రియాక్ట్ అయిందో తెలిసిందే.. అయితే అనసూయ వేరే అమ్మాయి గురించి ఇలాంటి మాటలే అనడం గమనర్హం.
ఒక టీవీ షోలో అనసూయ మాట్లాడుతూ, కమెడియన్ జబర్దస్త్ ఆదిని ఉద్దేశించి “నువ్వు రాశి గారి ఫలాలు గురించి మాట్లాడుతున్నావా?” అని అన్నారు. ఆ సమయంలో అక్కడున్నవాళ్లు నవ్వారు. అప్పటికి ఆ మాటలు పెద్దగా బయటకు రాలేదు. కానీ తాజాగా ఆ వీడియో క్లిప్ మళ్లీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో..ఈ విషయం మళ్లీ చర్చకు వచ్చింది.
ఈ వ్యాఖ్యలపై రాశి చాలా స్పష్టంగా స్పందించారు. ఆమె మాట్లాడుతూ, “రాశి ఫలాలు అనడం వరకు నాకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు. కానీ ‘రాశి గారి ఫలాలు’ అని చెప్పడం అవమానంగా అనిపించింది. అది నా గురించే మాట్లాడినట్టుగా అనిపించింది. అక్కడ జడ్జీలు కూడా నవ్వడం నాకు బాధ కలిగించింది” అని తెలిపారు. ఆ సమయంలో జడ్జిగా రోజా ఉండటం కూడా గమనార్హం.
ఇంకా రాశి మాట్లాడుతూ, “నేను జడ్జి స్థానంలో ఉంటే .. ఒక నిమిషం ఆగండి అని ఆపి.. ఎందుకిలా మాట్లాడారు.. అని అడిగేదాన్ని. ఒక అమ్మాయి గురించి అలా మాట్లాడనివ్వను. ఒక మహిళ శరీరంపై వ్యాఖ్యలు చేయడానికి ఎవరికీ హక్కు లేదు. అమ్మాయి శరీరం గురించి ఎవరు మాట్లాడకూడదు. అమ్మకీ, నాన్నకీ కూడా అమ్మాయిని బాడీ షేమింగ్ చేసే అర్హత లేదు” అని గట్టిగా చెప్పారు.
ఇదే సమయంలో.. ఇటీవల శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై అనసూయ తీవ్రంగా స్పందించిన విషయం కూడా గుర్తు చేస్తున్నారు నెటిజన్లు. అప్పుడు చాలా గట్టిగా మాట్లాడిన అనసూయ.. ఇప్పుడు తన మాటలపై ఎలా స్పందిస్తారో చూడాలని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.