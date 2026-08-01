/Raashii Khanna: స్టార్ హీరో నుంచి రాశీ ఖన్నాకు స్పెషల్ గిఫ్ట్.. ఎమోషనల్ స్టోరీని పంచుకున్న నటి!

Raashii Khanna:స్టార్ హీరో నుంచి అందుకున్న ప్రత్యేక బహుమతి గురించి నటి రాశీ ఖన్నా ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. ఆ గిఫ్ట్ వెనుక ఉన్న ఎమోషనల్ స్టోరీని వెల్లడిస్తూ చేసిన వ్యాఖ్యలు అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. పూర్తి వివరాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.
సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ వ్యక్తిత్వం గురించి అభిమానులకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. తనతో పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరితో ఆప్యాయంగా మెలగడం, చిన్న చిన్న విషయాల్లోనూ అభిమానాన్ని చూపించడం ఆయన ప్రత్యేకత. తాజాగా అలాంటి మరో ఆసక్తికర సంఘటన ధర్మన్ – ది డెడ్లీ డాక్టర్ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో చోటుచేసుకుంది. హీరోయిన్ రాశీ ఖన్నాకు రజనీకాంత్ ఇచ్చిన ప్రత్యేక బహుమతి గురించి ఆమె స్వయంగా సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించడంతో ఈ విషయం వైరల్గా మారింది.
ప్రస్తుతం రజనీకాంత్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న 'ధర్మన్ – ది డెడ్లీ డాక్టర్' చిత్రంలో రాశీ ఖన్నా కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. షూటింగ్ సమయంలో ఇద్దరి మధ్య ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాల గురించి చర్చ జరిగినట్లు రాశీ తెలిపారు. ఆ సమయంలో ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక రచయిత శ్రీ స్వామి రామ రచించిన Living with the Himalayan Masters పుస్తకం గురించి తాను ప్రస్తావించానని చెప్పారు. ఆ పుస్తకం గురించి ఎంతో విన్నానని, కానీ ఇంకా చదివే అవకాశం రాలేదని రజనీకాంత్కు చెప్పినట్లు వెల్లడించారు.
ఆ సంభాషణ అక్కడితో ముగిసిపోయిందని రాశీ భావించినప్పటికీ, రెండు రోజుల తర్వాత ఆమెకు ఊహించని సర్ప్రైజ్ ఎదురైంది. రజనీకాంత్ స్వయంగా అదే పుస్తకాన్ని షూటింగ్ సెట్స్కు తీసుకొచ్చి ఆమెకు బహుమతిగా అందించారు. అంతేకాకుండా, "ఈ పుస్తకాన్ని పూర్తిగా చదువు... తర్వాత దాని గురించి కొన్ని ప్రశ్నలు కూడా అడుగుతాను" అంటూ సరదాగా చెప్పారని రాశీ గుర్తుచేసుకున్నారు. తలైవా నుంచి ఇలాంటి ఆలోచనాత్మకమైన బహుమతి అందుకోవడం తనకు ఎంతో ప్రత్యేకమైన అనుభూతినిచ్చిందని ఆమె తెలిపారు.
ఈ విషయాన్ని రాశీ ఖన్నా తన ఇన్స్టాగ్రామ్ వీడియోలో అభిమానులతో పంచుకున్నారు. గత కొన్ని వారాలుగా ఆ పుస్తకాన్ని చదువుతున్నానని, అందులోని ప్రతి అధ్యాయం తన ఆలోచనా విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తోందని చెప్పారు. ముఖ్యంగా ఇతరులకు నచ్చేందుకు కాకుండా, మన అసలైన వ్యక్తిత్వాన్ని గుర్తించి జీవించడం జీవితంలో ఎంతో ముఖ్యమనే సందేశం తనను బాగా ఆకట్టుకుందని వెల్లడించారు.
రజనీకాంత్కు ఆధ్యాత్మికతపై ఉన్న ఆసక్తి చాలా కాలంగా తెలిసిందే. తీరిక దొరికినప్పుడల్లా ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు చదవడం, ధ్యానం చేయడం, హిమాలయ ప్రాంతాలకు వెళ్లడం ఆయన అలవాటుగా కొనసాగిస్తున్నారు. అదే అభిరుచిని తనతో కలిసి పనిచేసే సహనటులతో కూడా పంచుకోవడం అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. రాశీ ఖన్నాకు పుస్తకం బహుమతిగా ఇవ్వడం ఆయన సరళమైన వ్యక్తిత్వానికి మరో నిదర్శనంగా అభిమానులు ప్రశంసిస్తున్నారు.ఇదిలా ఉండగా, అశ్వత్ మరిముత్తు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ధర్మన్ – ది డెడ్లీ డాక్టర్ చిత్రంపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అనిరుధ్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రంలో సిమ్రాన్, రాశీ ఖన్నా కీలక పాత్రలు పోషిస్తుండగా, రజనీకాంత్ పవర్ఫుల్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన పోస్టర్లు, ప్రచార కంటెంట్ సినిమాపై ఆసక్తిని మరింత పెంచాయి.