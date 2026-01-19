English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Raashii Khanna: 2 సంవత్సరాలు జిమ్ కి వెళ్లిన తగ్గని బరువు..అతనితో డేటింగ్ చేసి తగ్గిపోయా.. రాశి ఖన్నా సెన్సేషనల్ వ్యాఖ్యలు..

Raashii Khanna Dating : టాలీవుడ్‌లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరోయిన్లలో రాశి ఖన్నా ఒకరు. తెలుగులో ఎన్నో సినిమాల్లో నటించిన రాశీ ఖన్నా..గత కొంతకాలంగా బాలీవుడ్‌.. కోలీవుడ్‌పై ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టింది. ఇటీవల ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు కారణమయ్యాయి. ముఖ్యంగా డేటింగ్.. బ్రేకప్.. బరువు పెరగడం..బరువు తగ్గడం గురించి ఆమె మాట్లాడిన తీరు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
రాశీ ఖన్నా.. ఎన్నో సినిమాలలో నటించి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. అయితే ఈ హీరోయిన్ మొదట కొద్దిగా లావుగా ఉండేది. అయితే ఈమధ్య మాత్రం బాగా సన్నగా తయారయింది. ఇందుకు కారణం తను డేటింగ్ చెయ్యడం అంటూ ..ఆశ్చర్యకరమైన విషయాన్ని బయట పెట్టింది.

తను మొదటిగా ఒక అబ్బాయిని ప్రేమించాలని కానీ అతనితో.. బ్రేకప్ కారణంగా తాను డిప్రెషన్‌కు లోనయ్యానన.. దానికి తోడు థైరాయిడ్ సమస్య కూడా ఉండటంతో బరువు వేగంగా పెరిగిందని తెలిపింది. ఎంత వ్యాయామం చేసినా, ఎంత ప్రయత్నించినా ఫలితం కనిపించలేదని చెప్పింది. జిమ్ కోచ్‌ను కూడా మార్చినా పెద్దగా మార్పు రాలేదని రాశీ చెప్పింది. రెండు సంవత్సరాలు జిమ్ చేసిన కొద్దిగా కూడా తగ్గలేదని చెప్పకు వచ్చింది.  

ఆ తర్వాత ఒక అబ్బాయిని ప్రేమించి తనతో డేటింగ్ లో ఉన్నప్పుడు. తన జీవితం చాలా హ్యాపీగా ఉండేదని చెప్పింది. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉండటంతో పాటు, తన ఫిట్‌నెస్‌పై కూడా బాగా శ్రద్ధ పెట్టేదని తెలిపింది. ఆ సమయంలో జిమ్‌కు వెళ్లడం..వర్కౌట్స్ చేయడం సులభంగా అనిపించేదని చెప్పింది. దాంతో తన బరువు క్రమంగా తగ్గిందని రాశీ వెల్లడించింది.

బరువు పెరగడం వల్ల సినిమాల అవకాశాలపై కూడా ప్రభావం పడిందని తెలిపింది. హీరోయిన్‌గా ఫిట్‌గా ఉండటం ఎంత ముఖ్యమో తన అనుభవంతో అర్థమైందని చెప్పింది. చివరికి తనను అర్థం చేసుకునే వ్యక్తి తన జీవితంలోకి వచ్చిన తర్వాత మళ్లీ పాజిటివ్‌గా మారానని తెలిపింది. మానసికంగా బలంగా మారడంతో వర్కౌట్స్ కూడా మంచి ఫలితం ఇచ్చాయని చెప్పుకొచ్చింది.  

డేటింగ్ వల్లే బరువు తగ్గానని తాను చెప్పిన మాటలకు వేరే అర్థాలు తీయవద్దని రాశీ స్పష్టం చేసింది. అసలు విషయం ప్రేమ కాదు.. మానసిక స్థితి అని ఆమె చెప్పింది. మనసు హ్యాపీగా ఉంటే శరీరం కూడా సహకరిస్తుందని ఆమె అనుభవం ద్వారా వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

