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Raasi: ఆ సినిమా గురించి తలుచుకుంటూ ఇప్పటికీ బాధపడుతున్న హీరోయిన్ రాశి

Written ByVishnupriya
Published: Jul 21, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:38 PM IST

Raasi:ఒకప్పుడు తెలుగు, తమిళ సినీ పరిశ్రమల్లో స్టార్ హీరోయిన్‌గా మెరిసిన రాశి తన కెరీర్‌లో కోల్పోయిన అవకాశాల గురించి ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవితో కలిసి నటించే అవకాశం, అలాగే భారీ విజయం సాధించిన ‘అరుంధతి’ సినిమా చేజారడం ఇప్పటికీ తనకు బాధగా ఉంటుందని ఆమె చెప్పారు.

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రాశి లేటెస్ట్ ఇంటర్వ్యూ

ఈమధ్య ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో రాశి మాట్లాడుతూ.. చిరంజీవి నటించిన స్నేహం కోసం సినిమాలో తొలుత తననే హీరోయిన్‌గా అనుకున్నారని తెలిపారు. తమిళంలో సిమ్రన్ చేసిన పాత్రను తాను చేయాల్సి ఉండేదని చెప్పారు. అయితే ఆ సమయంలో వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉండటంతో డేట్స్ సర్దుబాటు చేయలేకపోయానని వెల్లడించారు.  

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రాశి చిరంజీవి సినిమా

ఆ రోజుల్లో ఒకేసారి నాలుగు సినిమాల షూటింగ్‌ల్లో పాల్గొనేదాన్ని. దర్శకుడు కె.ఎస్. రవికుమార్ మా నాన్నతో మాట్లాడి డేట్స్ అడిగారు. కానీ నా షెడ్యూల్ కారణంగా ఆ సినిమా చేయలేకపోయాను. తర్వాత ఆ సినిమా పెద్ద విజయం సాధించింది. చిరంజీవిగారితో నటించే అవకాశం కోల్పోవడం ఇప్పటికీ బాధగానే ఉంటుంది అని రాశి తెలిపారు.అలాగే తన కెరీర్‌లో అత్యంత బాధ కలిగించిన మరో మిస్ అయిన అవకాశం అరుంధతి అని చెప్పారు. పెళ్లి తర్వాత ఆ సినిమా విడుదలై సంచలన విజయం సాధించిందని గుర్తు చేసుకున్నారు. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత దర్శకుడు కోడి రామకృష్ణను కలిసినప్పుడు ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడినట్లు తెలిపారు.

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రాశి అరుంధతి సినిమా

నేను అప్పట్లో పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉంటే ఆ సినిమాలో అవకాశం వచ్చేదా అని కోడి రామకృష్ణ గారిని అడిగాను. అందుకు ఆయన నిన్ను అంత తొందరగా పెళ్లి చేసుకోమన్నది ఎవరు? అని నవ్వుతూ చెప్పారు. ఆ మాట ఇప్పటికీ గుర్తుంటుంది. అలాంటి సినిమా వస్తుందని తెలిసి ఉంటే మరో రెండేళ్లు పెళ్లిని వాయిదా వేసుకునేదాన్నేమో అని రాశి అన్నారు.  

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రాశి మిస్ చేసిన సినిమాలు

కేవలం 22 ఏళ్ల వయసులో పెళ్లి చేసుకోవడంపై కూడా అప్పట్లో చాలామంది ఆశ్చర్యపోయారని ఆమె తెలిపారు. కెరీర్ మంచి స్థాయిలో ఉన్న సమయంలో వివాహం చేసుకోవడం ఎందుకని చాలామంది ప్రశ్నించారని చెప్పారు. అయితే పెళ్లి చేసుకోవాలనే నిర్ణయం ముందుగానే తీసుకున్నానని వెల్లడించారు.  

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చిరంజీవి స్నేహం కోసం

తన భర్త నివాస్‌తో పరిచయం ఒక పెళ్లాం ముద్దు రెండో పెళ్లాం వద్దు సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఏర్పడిందని, పరిచయం అయిన కొద్ది రోజులకే ఇద్దరూ పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నామని తెలిపారు. కుటుంబ సభ్యుల అంగీకారంతో కేవలం నెలన్నర వ్యవధిలోనే తమ వివాహం జరిగిపోయిందని రాశి వెల్లడించారు.సినీ కెరీర్‌లో కొన్ని అవకాశాలు చేజారినా, వ్యక్తిగత జీవితంలో తీసుకున్న నిర్ణయంపై మాత్రం ఎలాంటి పశ్చాత్తాపం లేదని రాశి స్పష్టం చేశారు. అయితే చిరంజీవితో నటించే అవకాశం, అలాగే  అరుంధతి లాంటి భారీ చిత్రం మిస్ కావడం మాత్రం జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే విషయాలని ఆమె అన్నారు.

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Raasi
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Kodi Ramakrishna

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