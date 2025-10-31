Train Journey: RAC టిక్కెట్‌ కేన్సల్‌ చేస్తే.. రీఫండ్‌ వస్తుందా? భారతీయ రైల్వే రూల్స్‌ తెలుసా?

RAC Ticket Cancel Rules: భారతీయ రైల్వే రూల్స్ ప్రతి ఒక్క రైల్వే ప్రయాణికుడు తెలుసుకొని ఉండాలి. ఒక వేళ మీరు RAC టికెట్ కన్ఫర్మ్ అయితే కంగారు పడకండి. భారతీయ రైల్వే దీనిపై కూడా ప్రయాణించే సదుపాయం కల్పించింది. మీరు RAC టికెట్ పై కూడా రైల్వే ప్రయాణం చేయవచ్చు. అయితే ప్రధానంగా RAC సీట్ కోచ్ లో సైడ్ లోయర్ బెర్త్ కేటాయిస్తారు. మీరు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా హాయిగా ప్రయాణం చేయవచ్చు. అయితే RAC టికెట్ కేన్సల్ చేస్తే రిఫండ్ వస్తుందా? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
RAC టికెట్ పై రైల్వే ప్రయాణం చేస్తే మీకు ఫుల్ రిఫండ్ వస్తుందా? ఒకవేళ మీరు RAC టిక్కెట్ కేన్సల్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? రైల్వే పూర్తి నియమాలు ఏంటి ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా రైల్ టికెట్ బుక్ వచ్చినప్పుడు అందుబాటులో ఉన్న టికెట్స్ వెంటనే కేటాయిస్తారు. ఇది కాకుండా ఆర్ఏసి టికెట్ కూడా కేటాయించే అవకాశం ఉంది. అంటే ఒక్క సీటు ఇద్దరికీ షేర్ చేస్తారు. రైల్లో సైడ్ లోయర్ బెర్త్ కేటాయిస్తారు. ఒకవేళ మీరు టికెట్ క్యాన్సల్ చేస్తే మీకు పూర్తి రీఫండ్ వస్తుందా?
RAC టికెట్ కన్ఫర్మ్ అయినప్పుడు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు సులభంగా ప్రయాణం చేయవచ్చు. లేకపోతే రైలు ప్రారంభం అయ్యే 30 నిమిషాల ముందు కూడా మీరు టికెట్ కేన్సల్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఉదయం 9 గంటలకు మీ రైల్వే ప్రయాణం స్టార్ట్ అయితే 7:30 లోపే టికెట్ కేన్సల్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడే మీకు రైల్ టికెట్ రిఫండ్ వస్తుంది.
అయితే దీనికి కొన్ని క్లర్క్ చార్జీలు కట్ చేసి మీకు క్రెడిట్ చేస్తారు .స్లీపర్ ట్రైన్ పై ఎలాంటి జీఎస్టీ ఛార్జీలు వసూలు చేయరు. ఏసీ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ ఏసీ ఆర్ RAC పై మాత్రమే జీఎస్టీ వసూలు చేస్తారు. ఈ జీఎస్టీ బేసిక్ ఛార్జ్ రూ.60 రిఫండ్ సమయంలో దీన్ని కట్ చేసి 3-5 రోజుల్లో మీ ఖాతాలో క్రెడిట్ చేస్తారు .
RAC టికెట్ పై కూడా ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ప్రయాణం చేయవచ్చు. కానీ ఒకవేళ మీరు క్యాన్సిల్ చేసి చేయాల్సి వస్తే మాత్రం కచ్చితంగా కనీసం అరగంట ముందు అయినా క్యాన్సిల్ చేస్తేనే రిఫండ్ వస్తుంది. మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే IRCTC హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ను సంప్రదించి పూర్తి వివరాలు కూడా తెలుసుకునే సదుపాయం ఉంది.