English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Rachita Ram Body Shaming: నా బాడీ.. నా ఇష్టం! నా ఇష్టమైన బట్టలు వేసుకుంటా? కూలీ సినిమా నటి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్!

Rachita Ram Body Shaming: "నా బాడీ.. నా ఇష్టం! నా ఇష్టమైన బట్టలు వేసుకుంటా?" కూలీ సినిమా నటి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్!

Rachita Ram Body Shaming Comments: సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ సరసన 'కూలీ' చిత్రంలో నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో అదరగొట్టిన కన్నడ బ్యూటీ రచితా రామ్, తాజాగా బాడీ షేమింగ్‌పై చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ అవుతున్నాయి. తన శరీరం గురించి కామెంట్ చేసే వారికి గట్టి కౌంటర్ ఇస్తూ, మహిళలు ఎదుర్కొనే ఆరోగ్య సమస్యలపై ఆమె ధైర్యంగా స్పందించారు.
1 /6

సినీ ఇండస్ట్రీలో పదేళ్లుగా కొనసాగుతున్న రచితా రామ్, బాడీ షేమింగ్ వల్ల మానసిక వేదనకు గురయ్యే వారికి అండగా నిలిచారు. ఒక సినిమా ప్రమోషన్ వేడుకలో ఆమె మాట్లాడుతూ.. బాడీ షేమింగ్ కారణంగా ప్రాణాలు తీసుకోవడం మూర్ఖత్వమని అభిప్రాయపడ్డారు.

2 /6

రచితా రామ్ ఏం చెప్పారంటే.. శరీరంలో మార్పులు సహజం: "ప్రతి మహిళ శరీరం భిన్నంగా ఉంటుంది. PCOD, పీరియడ్స్ సమస్యలు, హార్మోన్ల మార్పులు, తీవ్రమైన ఒత్తిడి కారణంగా బరువు పెరగడం సహజం. ఇది ఎవరూ కావాలని చేసేది కాదు" అని స్పష్టం చేశారు.

3 /6

నిద్ర ప్రభావం: "నిద్ర సరిగ్గా లేకపోతే నా ముఖం కూడా ఉబ్బినట్లుగా కనిపిస్తుంది. రోజుకు ఎనిమిది గంటల నిద్ర శరీరానికి చాలా అవసరం. నిద్ర లేకపోవడం వల్ల వచ్చే మార్పులను బాడీ షేమింగ్ చేయడం సరికాదు" అని ఆమె పేర్కొన్నారు.

4 /6

నా ఆరోగ్యం-నా ఇష్టం: "మనం ఎందుకు లావు అయ్యామో, ఎందుకు సన్నబడ్డామో ఇతరులకు వివరణ ఇచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నా శరీరం.. నా ఇష్టం. నా ఆరోగ్యం గురించి ఇతరులకేందుకు?" అంటూ ఘాటుగా స్పందించారు.

5 /6

ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు: బాడీ షేమింగ్ భరించలేక ఆత్మహత్యలు చేసుకునే వారిని ఉద్దేశిస్తూ.. అలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని, విమర్శలను తెలివిగా ఎదుర్కోవాలని సూచించారు.

6 /6

మలయాళ, కన్నడ భాషల్లో ఇప్పటికే గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రచితా రామ్, 'కూలీ' సినిమాతో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో పాపులర్ అయ్యారు. రజనీకాంత్, నాగార్జున వంటి దిగ్గజాల కాంబోలో వచ్చిన ఈ మూవీలో ఆమె పోషించిన నెగిటివ్ రోల్ ఆమె కెరీర్‌కు పెద్ద ప్లస్ అయ్యింది. ప్రస్తుతం ఆమె చేతి నిండా వరుస ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు.

Coolie movie Rachita Ram Body Shaming rachitha ram about body shaming rachitha ram strong reply to body shaming rachita ram singing Coolie Movie Fame Rachita Ram

Next Gallery

Tirumala: సూర్యప్రభ వాహనంపై విహరించిన శ్రీవారు.. రథసప్తమిరోజు మలయప్పస్వామి అభయం..