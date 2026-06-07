Rachita Ram Mega 158 News: మెగాస్టార్ చిరంజీవి కొత్త సినిమాలో కన్నడ బ్యూటీ రచితా రామ్కు అవకాశం దక్కింది. హనీ రోజ్ స్థానంలో ఈమెను ఎంచుకున్నట్లు టాలీవుడ్లో ప్రచారం జరుగుతోంది.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్రస్తుతం కెరీర్ బెస్ట్ ఫేజ్ను ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. సంక్రాంతి కానుకగా అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్లో వచ్చిన 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' చిత్రం థియేటర్లలో బ్లాక్బస్టర్ అందుకున్నాడు. 'వింటేజ్ బాస్ ఈజ్ బ్యాక్' అంటూ అభిమానులు పండగ చేసుకుంటున్నారు.
అటు మాస్, ఇటు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ను మెప్పిస్తూ చిరు కెరీర్లోనే తొలిసారిగా ఈ చిత్రం రూ.300 కోట్ల క్లబ్ లోకి ప్రవేశించి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఈ భారీ విజయంతో ఆయన తదుపరి ప్రాజెక్ట్లపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి.
ఈ జోష్లోనే మెగాస్టార్ తన 158వ సినిమాపై పూర్తి ఫోకస్ పెట్టారు. గతంలో తనకు 'వాల్తేరు వీరయ్య' వంటి ఇండస్ట్రీ హిట్ ఇచ్చిన మాస్ డైరెక్టర్ బాబీ (కె.ఎస్. రవీంద్ర) దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కనుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన అనౌన్స్మెంట్ పోస్టర్లో రక్తంతో తడిసిన గొడ్డలిని చూపించి సినిమాపై క్యూరియాసిటీని పెంచేశారు. కెవిఎన్ (KVN) ప్రొడక్షన్స్ భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించనున్న ఈ చిత్రం వచ్చే నెలలో ప్రారంభమై, ఆగస్టు నుంచి రెగ్యులర్ షూటింగ్ జరుపుకోనుంది.
సినీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. ఈ సినిమాలో తండ్రి-కూతురు సెంటిమెంట్ ప్రధాన బలంగా నిలవనుంది. చిరంజీవి ఇమేజ్కు తగినట్లుగా సరికొత్త డైమెన్షన్లో ఎమోషన్స్, సాలిడ్ మాస్ యాక్షన్ను దర్శకుడు బాబీ ప్లాన్ చేశారు.
ఈ చిత్రంలో చిరు కుమార్తె పాత్ర కోసం మలయాళ బ్యూటీ అనస్వర రాజన్ ఎంపికైంది. బాలీవుడ్ స్టార్, మాజీ ప్రపంచ సుందరి ఐశ్వర్యరాయ్ కీలక పాత్రలో నటించనున్నట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. మలయాళ లెజెండ్రీ యాక్టర్ మోహన్లాల్ కూడా ఒక ముఖ్య పాత్రలో మెరవనున్నట్లు గట్టి టాక్ వినిపిస్తోంది.
ఈ సినిమాలో మొదట ఒక కీలక పాత్ర కోసం మలయాళ నటి హనీ రోజ్ను అనుకున్నారు. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల ఆమె ఈ ప్రాజెక్ట్ నుండి తప్పుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఆ పాత్ర కోసం మేకర్స్ కన్నడ ఇండస్ట్రీలో మంచి క్రేజ్ ఉన్న బ్యూటీ రచితా రామ్ ను ఫైనల్ చేసినట్లు సమాచారం.
ఇప్పటివరకు రచితా రామ్ నేరుగా తెలుగు సినిమాలో నటించలేదు. మెగాస్టార్ 158వ సినిమా వంటి భారీ ప్రాజెక్ట్తో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇస్తుండటంతో, ఈ సినిమా కనుక సక్సెస్ అయితే తెలుగులో ఆమెకు తిరుగులేని గుర్తింపు, క్రేజ్ రావడం ఖాయమని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.