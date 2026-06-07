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Rachita Ram Mega 158: మెగాస్టార్ సినిమాలో కన్నడ బ్యూటీకి ఛాన్స్.. బాలయ్య హీరోయిన్‌ను పక్కకి నెట్టిన ముద్దుగుమ్మ!

Written ByHarish Darla
Published: Jun 07, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 01:52 PM IST

Rachita Ram Mega 158 News: మెగాస్టార్ చిరంజీవి కొత్త సినిమాలో కన్నడ బ్యూటీ రచితా రామ్‌కు అవకాశం దక్కింది. హనీ రోజ్ స్థానంలో ఈమెను ఎంచుకున్నట్లు టాలీవుడ్‌లో ప్రచారం జరుగుతోంది. 

Rachita Ram In Mega 158 Movie1/7

మెగాస్టార్ సినిమాలో కన్నడ బ్యూటీ!

మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్రస్తుతం కెరీర్ బెస్ట్ ఫేజ్‌ను ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. సంక్రాంతి కానుకగా అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' చిత్రం థియేటర్లలో బ్లాక్‌బస్టర్ అందుకున్నాడు. 'వింటేజ్ బాస్ ఈజ్ బ్యాక్' అంటూ అభిమానులు పండగ చేసుకుంటున్నారు.

Rachita Ram In Mega 158 Movie2/7

మెగాస్టార్ సినిమాలో కన్నడ బ్యూటీ!

అటు మాస్, ఇటు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌ను మెప్పిస్తూ చిరు కెరీర్‌లోనే తొలిసారిగా ఈ చిత్రం రూ.300 కోట్ల క్లబ్‌ లోకి ప్రవేశించి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఈ భారీ విజయంతో ఆయన తదుపరి ప్రాజెక్ట్‌లపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి.

Rachita Ram In Mega 158 Movie3/7

మెగాస్టార్ సినిమాలో కన్నడ బ్యూటీ!

ఈ జోష్‌లోనే మెగాస్టార్ తన 158వ సినిమాపై పూర్తి ఫోకస్ పెట్టారు. గతంలో తనకు 'వాల్తేరు వీరయ్య' వంటి ఇండస్ట్రీ హిట్ ఇచ్చిన మాస్ డైరెక్టర్ బాబీ (కె.ఎస్. రవీంద్ర) దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కనుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన అనౌన్స్‌మెంట్ పోస్టర్‌లో రక్తంతో తడిసిన గొడ్డలిని చూపించి సినిమాపై క్యూరియాసిటీని పెంచేశారు. కెవిఎన్ (KVN) ప్రొడక్షన్స్ భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మించనున్న ఈ చిత్రం వచ్చే నెలలో ప్రారంభమై, ఆగస్టు నుంచి రెగ్యులర్ షూటింగ్‌ జరుపుకోనుంది.

Rachita Ram In Mega 158 Movie4/7

మెగాస్టార్ సినిమాలో కన్నడ బ్యూటీ!

సినీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. ఈ సినిమాలో తండ్రి-కూతురు సెంటిమెంట్ ప్రధాన బలంగా నిలవనుంది. చిరంజీవి ఇమేజ్‌కు తగినట్లుగా సరికొత్త డైమెన్షన్‌లో ఎమోషన్స్, సాలిడ్ మాస్ యాక్షన్‌ను దర్శకుడు బాబీ ప్లాన్ చేశారు.

Rachita Ram In Mega 158 Movie5/7

మెగాస్టార్ సినిమాలో కన్నడ బ్యూటీ!

ఈ చిత్రంలో చిరు కుమార్తె పాత్ర కోసం మలయాళ బ్యూటీ అనస్వర రాజన్ ఎంపికైంది. బాలీవుడ్ స్టార్, మాజీ ప్రపంచ సుందరి ఐశ్వర్యరాయ్ కీలక పాత్రలో నటించనున్నట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. మలయాళ లెజెండ్రీ యాక్టర్ మోహన్‌లాల్ కూడా ఒక ముఖ్య పాత్రలో మెరవనున్నట్లు గట్టి టాక్ వినిపిస్తోంది.

Rachita Ram In Mega 158 Movie6/7

మెగాస్టార్ సినిమాలో కన్నడ బ్యూటీ!

ఈ సినిమాలో మొదట ఒక కీలక పాత్ర కోసం మలయాళ నటి హనీ రోజ్‌ను అనుకున్నారు. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల ఆమె ఈ ప్రాజెక్ట్ నుండి తప్పుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఆ పాత్ర కోసం మేకర్స్ కన్నడ ఇండస్ట్రీలో మంచి క్రేజ్ ఉన్న బ్యూటీ రచితా రామ్‌ ను ఫైనల్ చేసినట్లు సమాచారం.

Rachita Ram In Mega 158 Movie7/7

మెగాస్టార్ సినిమాలో కన్నడ బ్యూటీ!

ఇప్పటివరకు రచితా రామ్ నేరుగా తెలుగు సినిమాలో నటించలేదు. మెగాస్టార్ 158వ సినిమా వంటి భారీ ప్రాజెక్ట్‌తో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇస్తుండటంతో, ఈ సినిమా కనుక సక్సెస్ అయితే తెలుగులో ఆమెకు తిరుగులేని గుర్తింపు, క్రేజ్ రావడం ఖాయమని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

TAGS:
Megastar Chiranjeevi
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pawan kalyan
Anaswara Rajan
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film industry

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