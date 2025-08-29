English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Radha Ashtami 2025: రాధాష్టమి ఎప్పుడు..?.. రాధా రాణి జన్మదినం అసలు విశిష్టత ఏంటో తెలుసా..?

Radha Ashtami Date Tradition: జన్మాష్టమి పండగ తర్వాత పదిహేను రోజులకు రాధారాణి జన్మదినాన్ని జరుపుకుంటాం. ఈసారి మనం రాధాష్టమిని ఆగస్టు 31న ఆదివారం జరుపుకోబోతున్నాం. అసలు రాధాష్టమి విశిష్టత ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
1 /6

హిందు సంప్రదాయం ప్రకారం.. శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి పండుగ జరుపుకున్న 15 రోజుల తర్వాత రాధాష్టమిని జరుపుకుంటారు. ఈ క్రమంలో రాధాకృష్ణుల నిజమైన ప్రేమకు చిహ్నంగా ఈ పండుగను అనాదీగా  జరుపుకుంటారు. 

2 /6

భాద్రపద మాసంలో వచ్చే అష్టమి రోజున శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మ పూజకు విశిష్టమైన రోజు. ఈరోజున రాధారాణి జన్మదినం నేపథ్యంలో రాధాకృష్ణులను పూజిస్తారు. ఈసారి మనం రాధాష్టమిని ఆగస్టు 31 ఆదివారం జరుపుకోబోతున్నాం.

3 /6

ముఖ్యంగా పెళ్లికానీవారు, పెళ్లి అయిన తర్వత సంసారంలో గొడవలు ఉన్న వారు రాధాష్టమి రోజున రాధారాణిని పూజించుకుంటే, ప్రత్యేకంగా ఉపవాసం చేస్తే పెళ్లిలోని దోషాలు పోయి, దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత పెరుగుతుందని భక్తులు భావిస్తారు.  

4 /6

అందుకే అనాదీగా రాధాష్టమి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. ఈరోజున చాలా మంది రాధారాణి అనుగ్రహం కోసం ప్రత్యేకంగా ఉపవాసం కూడా చేస్తారు. చాలా మంది రాధే.. రాధే అంటూ ఈరోజు ప్రత్యేకంగా పూజలు చేస్తారు.

5 /6

రాధా లేని చోట శ్రీ కృష్టుడు ఉండడని నమ్ముతారు. అందుకే కొంత మంది శ్రీ కృష్ణుడ్ని పూజించుకున్న కూడా.. రాధా రాణిని భక్తితో పూజించుకుంటే.. శ్రీ కృష్ణుడి అనుగ్రహం కల్గుతుందని భక్తులు అనాదీగా విశ్వసిస్తారు.  

6 /6

ఈసారి రాధాష్టమి నేపథ్యంలో తెల్లవారు జామున ఉదయం 4 గంటల నుంచి 11 గంటల వరకు శుభసమయం ఉందని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈరోజున చేసే ఏ వ్రతం , పూజలుచేసిన వందరెట్ల భారీ శుభయోగాలు  కలిగేలా చేస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా పెళ్లి కానీవారు రాధారాణి రాధాష్టమిని ఎంతో భక్తితో జరుపుకుంటారు.  

Radha Ashtami 2025 radha ashtami vrat Radha Ashtami fasting rules Sri Radhashtami puja Vidhi Radha Ashtami date Radha Ashtami Vrat Vidhi

Next Gallery

Nagarjuna Net Worth: రీల్ లైఫ్ లోనే రియల్ లైఫ్ లోనే నాగార్జున ‘కింగే’.. ఈయన ఆస్తులు ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..!