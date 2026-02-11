English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Radhika Kumaraswamy Husband: మాజీ సీఎంను పెళ్లాడిన టాలీవుడ్ హీరోయిన్..ఆమెకు 20 ఏళ్లు..ఆయనకు 47 ఏళ్లు..చివరికి ట్విస్ట్!

HD Kumaraswamy And Radhika Marriage: సినీ రంగానికి చెందిన వారు రాజకీయ నాయకులను వివాహం చేసుకున్నప్పుడనే వార్తలు తెగ వైరల్ అవుతాయి. టాలీవుడ్‌లోనూ మెరిసిన ఒక నటి, తన కంటే 27 ఏళ్లు పెద్దవాడైన ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రిని వివాహం చేసుకుని అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించారు.
సినిమా ప్రపంచంలో హీరోయిన్ల పెళ్లిళ్లు ఎప్పుడూ ఆసక్తికరమే. ముఖ్యంగా సినీ రంగానికి చెందిన వారు రాజకీయ నాయకులను వివాహం చేసుకున్నప్పుడు ఆ వార్త మరింత వైరల్ అవుతుంది. టాలీవుడ్‌లోనూ మెరిసిన ఒక నటి, తన కంటే 27 ఏళ్లు పెద్దవాడైన ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రిని వివాహం చేసుకుని అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించారు. ఆమె మరెవరో కాదు.. కన్నడ కుట్టి రాధికా కుమారస్వామి.

అందం, అభినయంతో ఆకట్టుకున్న రాధికా కుమారస్వామి జీవితం ఒక సినిమా స్క్రిప్ట్‌ను తలపిస్తుంది. అతి చిన్న వయసులోనే వెండితెరకు పరిచయమైన ఆమె, తన వ్యక్తిగత నిర్ణయాలతో తరచూ వార్తల్లో నిలిచారు.

రాధికా చాలా చిన్న వయసులోనే సినీ రంగ ప్రవేశం చేశారు. ఆమె మొదటి సినిమా చేసేటప్పుడు కేవలం తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్నారు. కన్నడలో వరుస విజయాలు అందుకున్న తర్వాత, తమిళం, తెలుగు చిత్రాల్లోనూ నటించారు.

తెలుగు ప్రేక్షకులకు రాధికా సుపరిచితురాలే. 2004లో దివంగత నటుడు తారకరత్న సరసన 'భద్రాద్రి రాముడు' చిత్రంలో హీరోయిన్‌గా నటించారు. ఇందులో ఆమె రెండు విభిన్నమైన షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో మెప్పించారు. ఆ తర్వాత 'అవతారం' అనే చిత్రంలోనూ కనిపించారు. అయితే, తెలుగులో ఆశించిన స్థాయిలో అవకాశాలు రాకపోవడంతో తిరిగి కన్నడ పరిశ్రమకే పరిమితమయ్యారు.

రాధికా వ్యక్తిగత జీవితంలో అనేక మలుపులు ఉన్నాయి. ఆమె కేవలం 14 ఏళ్ల వయసులో రతన్ కుమార్ అనే వ్యక్తిని వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే కొన్ని కారణాల వల్ల ఆ బంధం ఎంతో కాలం నిలవలేదు. 2006లో కర్ణాటక మాజీ ముఖ్యమంత్రి, ప్రస్తుత కేంద్ర మంత్రి హెచ్.డి. కుమారస్వామిని ఆమె రహస్యంగా వివాహం (రెండో పెళ్లి) చేసుకున్నారు.

పెళ్లి సమయంలో రాధికా వయసు 20 ఏళ్లు కాగా, కుమారస్వామి వయసు 47 ఏళ్లు. వీరిద్దరి మధ్య దాదాపు 27 ఏళ్ల వయసు వ్యత్యాసం ఉండటం అప్పట్లో దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది.

చాలా కాలం వరకు ఈ విషయాన్ని గోప్యంగా ఉంచిన ఈ జంట, 2010లో తమకు ఒక కూతురు (శామిక) ఉన్నట్లు బహిరంగంగా ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం రాధికా సినిమాలకు దూరంగా ఉంటూ, కేవలం నిర్మాతగా కొన్ని ప్రాజెక్టులకు పరిమితమయ్యారు.

