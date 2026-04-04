Raghav Chadha Net Worth: రాజకీయాల్లో రాఘవ్.. ఆస్తుల్లో పరిణీతి.. ఎవరి సంపాదన ఎంత?

Raghav Chadha Net Worth: ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీలో కీలక నేతగా ఎదిగిన రాఘవ్ చద్దాకు, పార్టీ అధిష్టానం రాజ్యసభ పదవి నుంచి తొలగించడంతో ఒక్కసారిగా రాజకీయ ప్రకంపనలు మొదలయ్యాయి. ఈ వివాదం ఒకవైపు నడుస్తుండగానే, సోషల్ మీడియాలో రాఘవ్ చద్దా.. ఆయన భార్య, బాలీవుడ్ స్టార్ పరిణీతి చోప్రాల ఆస్తుల గురించి నెటిజన్లు తెగ ఆరా తీస్తున్నారు. వీరిద్దరి ఆర్థిక స్థితిగతుల మధ్య ఉన్న భారీ వ్యత్యాసం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. ఆ వివరాలు చూద్దాం.
రాఘవ్ చద్దా నికర ఆస్తి విలువ రాజకీయాల్లోకి రాకముందు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్గా పనిచేసిన రాఘవ్ చద్దా ఆస్తులు ఒక ఎంపీగా చాలా సాధారణంగా ఉన్నాయి. తాజా నివేదికల ప్రకారం, ఆయన నికర ఆస్తి విలువ సుమారు రూ. 50 లక్షలు. ఒక రాజ్యసభ సభ్యునిగా ఆయనకు వచ్చే జీతం, గతంలో చేసిన వృత్తిపరమైన ఆదాయమే దీనికి ప్రధాన వనరుగా ఉంది.
ఢిల్లీలో సొంత ఇల్లు.. పాత మోడల్ కారు! రాఘవ్ చద్దాకు ఢిల్లీలో సుమారు రూ. 36 లక్షల విలువైన ఒక సొంత ఇల్లు ఉంది. విలాసవంతమైన కార్ల మోజు ఆయనకు పెద్దగా ఉన్నట్లు కనిపించదు. ఆయన వద్ద ఇప్పటికీ 2009 మోడల్కు చెందిన మారుతి సుజుకి స్విఫ్ట్ డిజైర్ కారు మాత్రమే ఉంది. దీని ప్రస్తుత మార్కెట్ విలువ కేవలం రూ. 1.3 లక్షల లోపే ఉంటుంది.
బంగారం - పెట్టుబడులు ఆభరణాల విషయానికి వస్తే రాఘవ్ వద్ద సుమారు 90 గ్రాముల బంగారం ఉంది. దీని ప్రస్తుత విలువ దాదాపు రూ. 13 లక్షలకు పైనే. ఇవి కాకుండా బాండ్లు, షేర్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఆయనకు సుమారు ₹6 లక్షల వరకు పెట్టుబడులు ఉన్నాయి. బ్యాంకు డిపాజిట్లు కూడా కొన్ని వేలల్లోనే ఉన్నట్లు సమాచారం.
పరిణీతి చోప్రా సంపాదన భర్తతో పోలిస్తే పరిణీతి చోప్రా సంపాదన ఆకాశమంత ఎత్తులో ఉంది. బాలీవుడ్ అగ్ర నటిగా ఆమె నికర ఆస్తి విలువ సుమారు రూ. 74 కోట్లు. కేవలం సినిమాల ద్వారానే కాకుండా, అంతర్జాతీయ బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, ఇతర వ్యాపారాల ద్వారా ఆమె ఏడాదికి కోట్ల రూపాయలు ఆర్జిస్తున్నారు.
ముంబైలో విలాసవంతమైన విల్లా.. కోట్లలో కార్లు! పరిణీతికి ముంబైలోని బాంద్రాలో సముద్రం ఎదురుగా అత్యంత విలాసవంతమైన ఇల్లు ఉంది. దీని విలువ దాదాపు రూ. 22 కోట్లు. కార్ల సేకరణలోనూ ఆమెకు మంచి అభిరుచి ఉంది. ఆమె గ్యారేజీలో రూ. 1.30 కోట్ల విలువైన రేంజ్ రోవర్ వోగ్, ఆడి Q7, జాగ్వార్ XJL వంటి ఖరీదైన కార్లు ఉన్నాయి.
ఇద్దరి మధ్య భారీ వ్యత్యాసం! రాఘవ్, పరిణీతిల మొత్తం సంయుక్త ఆస్తి సుమారు రూ. 74.5 కోట్లుగా అంచనా. ఇందులో దాదాపు 99 శాతం వాటా పరిణీతిదే . రాఘవ్ చద్దా ప్రజా సేవలో ఉంటూ రాజకీయాల్లో బిజీగా ఉంటే, పరిణీతి గ్లామర్ ప్రపంచంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించుకున్నారు.