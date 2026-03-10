Sreeleela: 20 ఏళ్ల క్రితం చూసుంటే మీ అమ్మను హీరోయిన్ చేసేవాడిని.. శ్రీలీల తల్లి గురించి రాఘవేంద్రరావ్..!

Raghavendra Rao: శ్రీలీల తల్లి స్వర్ణలత అందం గురించి దర్శకేంద్రుడు రాఘవేంద్రరావు చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. దర్శకుడు ఒక హీరోయిన్ అమ్మ గురించి ఇలా అన్నారు ఏంటి అని.. అందరూ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
టాలీవుడ్లో ప్రస్తుతం అత్యంత బిజీగా ఉన్న హీరోయిన్లలో శ్రీలీల ఒకరు. తక్కువ సమయంలోనే అనేక సినిమాల్లో అవకాశాలు దక్కించుకుని మంచి గుర్తింపు పొందారు. తెలుగు మాత్రమే కాకుండా తమిళం, హిందీ భాషలలో కూడా సినిమాలు చేస్తూ పాన్ ఇండియా హీరోయిన్గా ఎదుగుతున్నారు. చాలా మంది స్టార్ హీరోలు కూడా తమ సినిమాల్లో శ్రీలీలను హీరోయిన్గా ఎంపిక చేయాలని ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
సినిమాల్లో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ తన చదువును కూడా కొనసాగించడం శ్రీలీల ప్రత్యేకత. చిన్నప్పటి నుంచి డాక్టర్ అవ్వాలని ఆమె కల. ఇటీవల ఆమె ఎంబీబీఎస్ పట్టా పొందడం కుటుంబ సభ్యులకు, అభిమానులకు ఎంతో ఆనందం ఇచ్చింది. సినిమాలతో పాటు చదువులో కూడా విజయాన్ని సాధించడం వల్ల ఆమెపై మరింత గౌరవం పెరిగింది.
శ్రీలీల ఈ స్థాయికి రావడానికి ఆమె తల్లి స్వర్ణలత పెద్ద కారణం. స్వర్ణలత ఒక గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ తన కుమార్తెను ఎంతో ప్రేమతో పెంచి పెద్ద చేసింది. చిన్నప్పటి నుంచే శ్రీలీలకు నృత్యం, నటనలో శిక్షణ ఇవ్వడం ద్వారా ఆమె ప్రతిభను బయటకు తీసుకువచ్చింది. షూటింగ్ సమయంలో కూడా స్వర్ణలత తరచూ తన కూతురికి అండగా ఉంటూ సహాయం చేస్తుంటారు.
ఇక దర్శకేంద్రుడు కే. రాఘవేంద్రరావు ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆసక్తిని కలిగించాయి. ఒక సినిమా కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ ఆయన శ్రీలీల తల్లి గురించి ప్రశంసలు చేశారు. “శ్రీలీల తల్లి స్వర్ణలతను నేను ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం చూసి ఉంటే ఆమెను ఖచ్చితంగా హీరోయిన్గా చేసేవాడిని. ఆమె అందం పాత కాలం హీరోయిన్ వైజయంతీమాల లాగా ఉంటుంది” అని ఆయన అన్నారు.
ఈ వ్యాఖ్యలు విన్న తర్వాత సభలో ఉన్న స్వర్ణలత నవ్వుతూ రాఘవేంద్రరావుకు నమస్కారం చేశారు. ఆ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా పంచుకుంటున్నారు. అభిమానులు కూడా ఈ వ్యాఖ్యలపై ఆసక్తిగా స్పందిస్తున్నారు.
ఇక శ్రీలీల తెలుగులో “పెళ్లి సందD” సినిమాతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆ సినిమా తర్వాత వరుసగా అవకాశాలు రావడంతో ఆమె కెరీర్ వేగంగా ముందుకు సాగుతోంది. నటనతో పాటు డ్యాన్స్లో కూడా ఆమె ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందుతున్నారు.