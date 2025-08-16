English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ragi Roti vs Jowar Roti: రాగి రొట్టె..జొన్న రొట్టెలో.. బరువు తగ్గడానికి ఏది ఉత్తమమంటే..?

Ragi Vs Jowar Roti 
జొన్న రొట్ట ..రాగి రొట్ట.. ఈ రెండిటిలో బరువు తగ్గడానికి ఏది ప్రయోజనం అని చాలామందికి అనుమానం ఉంటుంది. అయితే రెండు కూడా ఎంతో ఆరోగ్యకరమైన రొట్టెలే. కానీ బరువు తగ్గాలి అని విషయానికి వస్తే మాత్రం ఈ రెండిటిలో ఏది నెగ్గుతుంది అంటే..
జొన్న రొట్టెలో ఫైబర్, ప్రోటీన్, మినరల్స్ అధికంగా ఉంటాయి. జొన్న రొట్ట రెండు తింటే కూడా కడుపు నిండుగా ఉంది చాలాసేపు ఆకలి అసలు వెయ్యదు.   

రాగిరెత్తెలు క్యాల్షియం, అమినో ఆసిడ్స్ అధికంగా ఉంటాయి. ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించడమే కాకుండా.. జీరణ క్రియను మెరుగుపరచి.. కడుపు నిండుగా ఉంచి.. ఆకలి వేయకుండా చేస్తాయి. 

కాబట్టి రెండు కూడా ఎంతో ఆరోగ్యకరమైనవే. కానీ బరువు తగ్గే విషయానికి వస్తే మాత్రం.. జొన్న రొట్టెలో క్యాలరీలు తక్కువ ఫైబర్ అధికంగా ఉండడం వల్ల. జొన్న రొట్ట తినడం బరువు తగ్గడానికి ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. 

అయితే రాగి రొట్టె కూడా జొన్నరెత్తుతో పోల్చుకుంటే కొంచెం తక్కువైనా కానీ.. బరువు తగ్గటం మాత్రం ఈ రొట్టెతో కూడా సాధ్యమే. 

కాబట్టి వారంలో మూడు రోజులు రాగి రొట్టె ..మరో 3 రోజులు జొన్న రొట్టె తినవచ్చు.

