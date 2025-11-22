English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Ragi vs Oats: రాగి లేదా ఓట్స్.. బరువు తగ్గాలనుకునే వాళ్ళకి ఏది బెస్ట్ అనే విషయం తెలుసా..?

Ragi vs Oats: రాగి లేదా ఓట్స్.. బరువు తగ్గాలనుకునే వాళ్ళకి ఏది బెస్ట్ అనే విషయం తెలుసా..?

Ragi or Oats : ఈ రోజుల్లో ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు చాలా మంది రాగి..ఓట్స్ ను బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో భాగంగా తీసుకుంటున్నారు. రెండూ పోషకాలు ఉన్న ఆహారమే అయినా.. బరువు తగ్గడం.. జీర్ణక్రియ విషయంలో..  వేరు వేరు గా ఉంటుంది. మరి బరువు తగ్గాలి అనుకునే వారికి ఏది సరైనది.. ఇప్పుడు చూద్దాం.
1 /6

రాగి అనేది మన సంప్రదాయ ఆహారం. ఇందులో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల పొట్ట ఎక్కువసేపు నిండుగా ఉన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది. దీంతో తరచుగా ఆకలి వేయదు. ఇది బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి చాలా ఉపయోగకరం.

2 /6

రాగి నెమ్మదిగా జీర్ణమవుతుంది. అందువల్ల షుగర్ లెవెల్స్ ఒక్కసారిగా పెరగవు. దీని వల్ల ఎనర్జీ స్థిరంగా ఉంటుంది. అలాగే రాగిలో కాల్షియం, ఐరన్, ఫాస్ఫరస్ వంటి ఖనిజాలు కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇవి ఎముకలను బలంగా చేస్తాయి.

3 /6

ఓట్స్ కూడా ఆరోగ్యానికి మంచివే. ఇందులో బీటా గ్లూకన్ అనే ప్రత్యేక ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది కడుపును శాంతిగా ఉంచుతుంది. జీర్ణక్రియ బలహీనంగా ఉన్నవాళ్లకు ఓట్స్ తేలికగా జీర్ణమవుతాయి. గ్యాస్, ఆమ్లత్వం సమస్యలు ఉన్నవాళ్లకు ఓట్స్ ఒక మంచి ఎంపిక.

4 /6

ఓట్స్ తింటే మలబద్ధకం తగ్గుతుంది. పొట్ట శుభ్రంగా ఉంటుంది. అయితే రాగితో పోలిస్తే ఓట్స్ పొట్టను తక్కువసేపే నిండుగా ఉంచుతాయి.

5 /6

బరువు తగ్గాలంటే రాగి కొంచెం మెరుగైన ఆప్షన్. ఇది ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయనివ్వదు. క్రేవింగ్స్ కూడా తగ్గుతాయి. షుగర్ స్థాయిలు కంట్రోల్‌లో ఉంటాయి. జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవాళ్లు ఓట్స్ తీసుకుంటే మంచిది. ఇవి కడుపుపై ఒత్తిడి కలిగించవు. త్వరగా జీర్ణమై తేలికగా ఉంటాయి.  

6 /6

మీరు బరువు తగ్గాలనుకుంటే.. రాగి మంచిది. మీ జీర్ణక్రియ బలహీనంగా ఉంటే.. ఓట్స్ మంచిది. మీ శరీర అవసరాన్ని బట్టి ఈ రెండింటిలో ఏదైనా ఎంచుకుంటే ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది. సమతుల ఆహారం, సరైన వ్యాయామం చేస్తే ఫలితం ఇంకా బాగా కనిపిస్తుంది.

ragi vs oats ragi for weight loss Oats for Weight Loss Ragi Benefits Oats Benefits Best Breakfast For Weight Loss healthy diet for weight control

Next Gallery

Sankranthi School Holidays: తెలుగు రాష్ట్రాల స్కూల్ పిల్లలకు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. ఆంధ్రప్రదేశ్,‌ తెలంగాణలో సంక్రాంతి సెలవులు ఎప్పటినుంచంటే..