  • Rahu Transit: రాహువు డబుల్ సంచారం.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని జాక్‌పాట్!

Rahu Double Transit Effect: 2026లో రాహువు సంచార ప్రభావంతో కొన్ని రాశులవారికి కలిసి వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ గ్రహం రెండు సార్లు సంచారం చేయడం వల్ల కోరుకున్న కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి. అలాగే ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. 

Rahu Double Transit Effect On Zodiac: 2026 సంవత్సరం జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా చాలా ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో అనేక పెద్ద పెద్ద గ్రహాలు రాశితో పాటు నక్షత్ర సంచారం చేస్తాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో రాహువు లాంటి దుష్ట గ్రహం రెండు సార్లు సంచారం చేయబోతోంది. దీని వల్లే 2026లో ఆకస్మిక ధన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఊహించని ఫలితాలు కూడా పొందగలుగుతారు. 
 
ముఖ్యంగా రాహువు సంచారం ప్రపంచాన్ని కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. అలాగే ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులు కూడా చాలా వరకు ప్రభావితమవుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా  ఈ నూతన సంవత్సరం మిథున, తుల రాశులతో పాటు మరికొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. 2026లో ఆగస్టు 2 సంచారం చేయడంతో పాటు ఆ తర్వాత డిసెంబర్ 5న మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది.   

రాహువు గ్రహం రెండు సార్లు సంచారం చేయడంతో తులా రాశివారికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. వీరు శత్రువులపై కూడా ఊహించని విజయాలు సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా కాలంగా ఉన్న సమస్యలు కూడా చాలా సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి. అదృష్టం కూడా ఊహించని స్థాయిలో సహకరించి.. అన్ని అనుకున్న పనులు కూడా సులభంగా జరుగుతాయి. అంతేకాకుండా కుటుంబలో కూడా శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.  

తులా రాశివారికి రాహువు సంచారంతో ప్రేమ సంబంధాలు కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడతాయి. దీంతో పాటు అన్ని రకాల విభేదాలు కూడా సులభంగా పరిష్కారమవుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కొన్ని పనుల్లో కూడా మంచి విజయాలు సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగాలు చేసేవారికి ఆఫీసుల్లో శాంతియుత వాతావరణంగా కూడా నెలకొంటుంది. వీరు ఈ సమయంలో ఎంతో ఉత్సాహంగా కూడా ఉంటారు. 

రాహువు సంచారం ఎఫెక్ట్‌తో కెరీర్‌ పరంగా కూడా ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరు అద్భుతమైన విజయాలు కూడా సాధించగలుగుతారు. అలాగే  పెద్ద పెద్ద కంపెనీల నుంచి కూడా ఈ రాశివారు మంచి ఆఫర్స్‌ పొందుతారు. దీంతో పాట ఉద్యోగాలు చేసేవారు ప్రమోషన్లు కూడా పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే నిలిపోయిన డబ్బులు కూడా తిరిగిపొందుతారు. అలాగే వీరికి సమాజంలో ఊహించని స్థాయిలో గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది.   

రాహువు చివరికి మకర రాశిలోకి సంచారం చేయడంతో కుంభ రాశివారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి పెట్టుబడుల పరంగా కలిసి వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఖర్చులు కూడా కలిసి వచ్చే ఛాన్స్‌ ఉంది. అలాగే భవిష్యత్తులో కూడా అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా కొత్త ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకుంటారు. దీని కారణంగా కూడా వీరు మంచి మంచి ప్రయోజనాలు సొంతం చేసుకుంటారు. అలాగే అనుకోకుండా ప్రయాణాలు కూడా చేస్తారు.   

నోట్‌: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు వివరించిన విషయాల నుంచి సేకరించింది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ ధృవీకరించదు.   

Rahu Gochar Rahu Effect Rahu Effect On Zodiac Rahu Gochar 2026 Rahu In Aquarius 2026

