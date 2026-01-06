Rahu Effect On Zodiac: రాహువు గ్రహం ప్రభావంతో వచ్చే ఏప్రిల్ వరకు అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. దీంతో పాటు సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి. అయితే, ఏయే రాశులవారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
Rahu Effect On Zodiac 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహాల్లో రాహువు ఒకటి. ఈ గ్రహాన్ని కీడు గ్రహంగా కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. దీని ప్రభావం గ్రహాలపై పడడం వల్ల కీడు ప్రభావం పడుతుంది. అలాగే రాహువు ఎల్లప్పుడు తిరోగమనంలోనే కదులుతూ ఉంటాడు. అయితే, ఈ గ్రహం ఒక రాశి నుంచి మరో రాశి సంచారం చేయడం వల్ల దాదాపు ఒకటిన్నర సంవత్సరాల పాటు సమయం పడుతుంది. ఇదిలా ఉంటే 2026 సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారిగా కదలికలు చేయబోతోంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, రాహువు గ్రహాన్ని కలియుగానికి రాజుగా కూడా పిలుస్తారు. అలాగే దీనిని సంపాదన, విలాసవంతం, రాజభవనాలు, విలాసవంతమైన వాహనాలు, అద్భుతమైన సౌకర్యాలు, తెలివితేటలకు సూచికగా భావిస్తారు. 18 డిగ్రీల కోణంలోకి ఈ గ్రహం డిసెంబర్ 30వ తేదిన వచ్చింది. అయితే, 2026 సంవత్సరం ఏప్రిల్ వరకు గ్రహం ఇలాగే కొనసాగుతోంది. దీని కారణంగా 3 రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ఏప్రిల్ నెల వరకు మీన రాశివారికి కొంతకాలంగా కొనసాగుతున్న సమస్యలు పూర్తిగా పరిష్కారమవుతాయి. అంతేకాకుండా అనవసరమైన ఖర్చులు కూడా పూర్తిగా తగ్గే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో పెట్టుబడులు పెట్టే మీన రాశివారికి కూడా చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కొత్త కొత్త వనరులు కూడా తిరిగి పొందుతారు. విదేశాల్లో ఉన్నవారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా కలుగుతాయి. కోర్టు కేసులు కూడా తొలగిపోతాయి.
రాహువు స్పెషల్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ధనుస్సు రాశివారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంఉటంది.. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో సినిమా, ఫోటోగ్రఫీతో పాటు మీడియా, రచన, కళ రంగాల్లో ఉన్నవారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు కమ్యూనికేషన్, సోషల్ మీడియా, ఆన్లైన్ పనులలో బజీగా ఉన్నవారికి కూడా చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కోరుకున్న కొన్ని రకాల కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి. అంతేకాకుండా ధనుస్సు రాశివారు వివాహాలు చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
రాహువు ప్రభావంతో కుంభ రాశివారు కూడా అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. అలాగే వ్యక్తిగత జీవితంలో గణనీయమైన మార్పులు వస్తాయి. మానసిక సమస్యలు కూడా వస్తాయి. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు పొందడమే కాకుండా బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే మీరు మీ పనులపై దృష్టిసారించడం చాలా మంచిది. దీంతో పాటు ఆర్థికంగా లాభాలు పొందడానికి చాలా వరకు కష్టపడాల్సి ఉంటుంది.
రాహువు ప్రభావంతో భాగస్వామ్య జీవితంలో సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. కుంభ రాశివారికి అనుకున్న పనులు జరుగుతాయి. దీంతో పాటు మీడియా, పరిపాలన, ఇంజనీరింగ్ రంగాల్లో పనులు చేసేవారికి బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా స్టాక్ మార్కెట్, విదేశీ వాణిజ్యల్లో కూడా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది.