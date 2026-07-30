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శ్రావణ మాసంలో రాహు సంచారం.. ఈ 4 రాశుల జీవితంలో ఊహించని ధన యోగం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 30, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:32 AM IST

Rahu Entering Dhanishta Nakshatra: శ్రావణ మాసంలో శక్తివంతమైన గ్రహంగా పరిగణించే కుజుడు ధనిష్ఠ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి జీవితంలో అనేక మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కోరుకున్న కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి.

Rahu Entering Dhanishta Nakshatra News: పవిత్రమైన శ్రావణ మాసంలో నవగ్రహాల సంచారంలో కీలక మార్పు చోటుచేసుకోబోతున్నాయి.. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన గ్రహంగా భావించే రాహువు తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. ఆగస్టు 2న రాహువు శతభిషా నక్షత్రం నుంచి కుజుడు అధిపతిగా వ్యవహరించే ధనిష్ఠ నక్షత్రంలోకి సంచారం చేస్తాడు.
 

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కుజుడు సంచారం..

జ్యోతిషం ప్రకారం కుజుడు ధైర్యం, భూమి, ఆస్తులకు కారకుడుగా భావిస్తూ ఉంటాడు.. అలాంటి శక్తివంతమైన కుజ నక్షత్రంలోకి రాహువు సంచరించడం వల్ల సమాజంలో, వ్యక్తుల జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులు సంభవించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.. ప్రత్యేకంగా ఈ నక్షత్ర సంచారం నాలుగు రాశుల వారి జాతకాన్ని పూర్తిగా మార్చివేసి.. విశేష ఆర్థిక లాభాలను అందించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.  

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మేష రాశి

మేష రాశికి అధిపతి స్వయంగా కుజుడే కావడం వల్ల ఈ నక్షత్ర మార్పు మేష రాశి వారికి అత్యంత శుభఫలాలను అందిస్తుంది. ఊహించని మార్గాల నుంచి అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలుగుతాయి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి ఇది అత్యంత అనుకూల సమయంగా భావించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సుదీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి.  

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తులా రాశి

ఆగస్టు 2 నుంచి తులా రాశి వారి జీవితంలో శుభ సమయం ప్రారంభం కాబోతోంది.. ఇప్పటివరకు వేధించిన ఆర్థిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నత పదవులు లభించే అవకాశం కూడా ఉంది.. కొత్త వాహనాలు లేదా విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలతో పాటు ఆత్మవిశ్వాసం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది..

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కుంభ రాశి

ధనిష్ఠ నక్షత్రానికి కుంభ రాశికి చాలా దగ్గరి సంబంధం ఉండటంతో రాహువు సంచారం వీరికి అదృష్టాన్ని అందిస్తుంది.. రావాల్సిన పాత బాకీలు, మొండి బకాయిలు చేతికి అందుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. రీసెర్చ్, మీడియాతో పాటు కమ్యూనికేషన్ రంగాల్లో ఉన్నవారికి విశేష గుర్తింపు లభిస్తుంది. కుటుంబంలో అనుకోకుండా మంచి శుభవార్తలు కూడా తప్పకుండా వింటారు.

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మిథున రాశి

మిథున రాశి వారికి ఈ సంచారం అద్భుతంగా ఉంటుంది.. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ దక్కే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. సొంత ఇల్లు లేదా భూమి కొనుగోలు చేసే యోగం కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.. షేర్ మార్కెట్, పెట్టుబడుల రంగాల్లో ఉన్నవారికి భారీగా లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. విదేశీ ప్రయాణాలకు ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.

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గమనిక..

TAGS:
Rahu Transit
Rahu Transit 2026
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