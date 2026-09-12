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Rahu Effect: కుజుడి నక్షత్రంలో రాహువు.. ఈ 3 రాశులకు ఊహించని ధనలాభాలు!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 12, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 09:55 AM IST

Rahu In Dhanishta Nakshatra: కుజుడి నక్షత్రంలో రాహు గ్రహం సంచార దశలో ఉండడం కారణంగా.. కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా సులభంగా పరిష్కారం అవుతాయి. కోరుకున్న కోరికలను నెరవేరడమే కాకుండా అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. 

Rahu In Dhanishta Nakshatra: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కొన్ని గ్రహాలను ఆ శుభమైన మాయా గ్రహాలుగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా రాహు లాంటి పెద్ద పెద్ద గ్రహాలు సంచారం చేస్తే అన్ని రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. రాహువు కేతువు శని లాంటి మూడు గ్రహాలు కూడా ఊహించని ప్రభావం 12 రాశుల వారిపై చూపుతాయి. ఇదిలా ఉంటే చాలా రోజుల తర్వాత కొన్ని మాయాగ్రహాలు మార్పులు చేర్పులు చేసుకోబోతున్నాయి. 

Rahu In Dhanishta Nakshatra1/6

ధనిష్ట నక్షత్రం

రాహువు కుంభరాశిలో సంచార దశలో ఉన్నాడు. అలాగే ఈ సంవత్సరం చివరి వరకు ధనిష్ట నక్షత్రంలోనే సంచార దశలో కొనసాగుతాడు. ఈ నక్షత్రానికి కుదుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు. కాబట్టి ఈ సమయంలో మూడు రాశుల వారికి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ నక్షత్రంలో సుమారు 115 రోజులు ఉండడం కారణంగా రాశుల వారికి ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి? అత్యధిక లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Rahu In Dhanishta Nakshatra2/6

మేషరాశి 

మేష రాశి వారికి కుజుడు నక్షత్ర సంచారంలో రాహువు ఉండడం కారణంగా 115 రోజులపాటు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వీరికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వృత్తిపరంగా అనేక రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా నిలిచిపోయిన పనులు ఎంతో సులభంగా ఊపందుకుంటాయి. అలాగే ఉద్యోగాలతో పాటు వ్యాపార రంగంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.  

Dhanishta Nakshatra Rahu3/6

ధనస్సు రాశి 

రాహు సంచారం ధనస్సు రాశి వారికి ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. సామాజికంగా గౌరవంతో పాటు హోదా కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. కీర్తి, ప్రతిష్టలు ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.. అంతేగాకుండా జీవితంలో ఆనందంతో పాటు అసౌకర్యం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఆర్థిక లావాదేవీలు మెరుగుపడతాయి.   

Rahu Transit Effect Zodiac4/6

కన్యారాశి 

ధనిష్ట నక్షత్రంలో రాహు గ్రహం సంచార దశలో ఉండడం కారణంగా కన్యా రాశి వారికి కూడా విపరీతమైన సంతోషంతో పాటు శ్రేయస్సు పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా కుటుంబ జీవితంలో విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయం వీరికి శృంగారభరితంగా ఉండబోతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.. అనుకున్న పనుల్లో కూడా సులభంగా విజయాలు సాధిస్తారు.   

Virgo Rahu Transit Effect5/6

కన్యారాశి 

కన్యా రాశి వారికి ఈ సమయంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన లాభాలు కలగడమే కాకుండా.. భారీ మొత్తంలో లాభాలు కూడా చేకూరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.. ఇక ఎప్పట్నుంచో అనుకుంటున్నా పనుల్లో దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు పొందగలుగుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి..

Rahu In Aquarius6/6

గమనిక..

TAGS:
Rahu Effect
Rahu News
Rahu In Dhanishta Nakshatra
Astrology
Rahu Dhanishta Nakshatra
Rahu Transit 2026

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