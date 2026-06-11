/Rahu Ketu Transit 2026: 18 నెలల తర్వాత రాహు కేతువుల మార్పు.. ఈ రాశుల వారు జాగ్రత్త!

Rahu Ketu Transit 2026 Effect On Zodiac: రాహు కేతువు ప్రభావంతో 18 నెలల తర్వాత ఈ గ్రహాల ప్రభావం కొన్ని రాశులవారిపై పడబోతోంది. దీని కారణంగా ఆయా రాశులవారి జీవితాల్లో అనేక మార్పులు తలెత్తే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారిపై ఈ ప్రభావం పడుతుందో తెలుసుకుందాం.
Rahu Ketu Transit 2026 Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాహు కేతువు గ్రహాలను మాయ గ్రహాలుగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు. ఈ రెండు గ్రహాలను అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహాలు కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అయితే, ఈ రెండు గ్రహాలు ఎల్లప్పుడు వక్రగతిలోనే తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఇవి దాదాపు 18 నెలల తర్వాత ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాయి. ఈ రెండు గ్రహాలు సంచారం చేయడం కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి అశుభ ప్రభావం పడుతుంది..
సుమారు 18 నెలల తర్వాత, 2026 డిసెంబర్ 5న రాహు, కేతువులు సంచారం చేస్తాయి. ప్రస్తుతం రాహువు కుంభరాశిలో.. కేతువు సింహరాశిలో ఉన్నాయి. అయితే, డిసెంబర్లో రాహువు మకరరాశిలోకి, కేతువు కర్కాటకరాశిలోకి సంచారం చేస్తాయి. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి డిసెంబర్ నెల నుంచి ఊహించని మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. ఈ సమయంలో ఆయా రాశులవారికి ఎన్నో రకాల సమస్యలు వస్తాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారి జీవితాల్లో మార్పులు వస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రాహు - కేతువుల సంచారంతో కన్యా రాశివారి జీవితంలో అనేక మార్పులు వస్తాయి. అంతేకాకండా భాగస్వామ్య జీవితంలో అనేక రకాల ఇబ్బందులు కూడా వస్తాయి. అలాగే వ్యాపారాలు చేసేవారు భాగస్వామ్యాలలో అభిప్రాయ భేదాలు కూడా వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వైవాహిక జీవితంలో ఇబ్బందులు కూడా వస్తాయి. ఆకస్మికంగా కూడా ఆర్థికంగా నష్టపోతారు. ఇతరులను కూడా గుడ్డిగా నమ్మకపోవడం చాలా మంచిది.
ఈ రెండు గ్రహాల సంచారంతో మేష రాశివారి జీవితాల్లో కూడా అనేక మార్పులు వస్తాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో మిశ్రమ ఫలితాలు కూడా కలుగుతాయి. వీరికి పెద్ద పెద్ద సవాళ్లు కూడా ఎదురవుతాయి. ఆర్థిక విషయంలో కూడా అనేక హెచ్చు తగ్గులు రావచ్చని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి బడ్జెట్లో తీవ్ర అంతరాయాలు కూడా కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం మానుకుంటే చాలా మంచిది.
ఈ గ్రహ సంచారం సమయంలో సింహరాశి వారి జీవితంలో కూడా అనేక సమస్యలు వస్తాయి. అంతేకాకుండా వృత్తితో పాట ఆరోగ్య విషయంలో తప్పకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. ఒత్తిడితో పాటు తెలియని భయం వంటి సమస్యలు కూడా వస్తాయి. వీరు ఈ సమయంలో తప్పకుండా ఉద్యోగాలు మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వీరు తప్పకుండా వాహనాలు నడిపే క్రమంలో పలు రకాల జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది.
రాహు,కేతువుల ఎఫెక్ట్తో ధనుస్సు రాశివారికి కుటుంబ పరంగా శాంతి, సౌకర్యాల్లో కూడా అనేక మార్పులు వస్తాయి. అలాగే ఆస్తి సంబంధిత సమస్యలు కూడా ఎదురుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పని విషయాల్లో ఆటంకాలు కూడా తలెత్తే ఛాన్స్లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. వీరు పని చేసే ప్రదేశాల్లో తప్పకుండా అధికారులతో వాదనలు తలెత్తే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి తప్పకుండా జాత్తగా ఉండడం చాలా మంచిది.
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