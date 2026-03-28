Rahu-Ketu Transit: రాహు-కేతు సంచారం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ ఐదు రాశుల వారికి ఊహించని జరగబోతోంది!

Rahu-Ketu Transit On Zodiac: రాహువు కేతువు గ్రహాల సంచారంతో ఐదు రాశుల వారికి ఈ సమయంలో అనేక సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఆర్థికంగా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ముందుకు సాగడం మంచిది..
Rahu-Ketu Transit On Zodiac 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం రాహు కేతువు గ్రహాలను మాయా గ్రహాలతో పాటు ఛాయాగ్రహాలుగా పిలుస్తారు. ఈ రెండు గ్రహాలు ఎప్పుడు తిరోగమనంలోనే ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశికి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి. అయితే రాహువు కేతు గ్రహాలు అతి త్వరలోనే కదలికలు జరపబోతున్నాయి. ఈ కదలికల కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం లభిస్తే.. మరికొన్ని రాశుల వారికి అనేక రకాల సమస్యలను తెచ్చి పెడతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
ముఖ్యంగా రాహువు కేతువు గ్రహాలు రెండు కదలికలు జరపడం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఏప్రిల్ నెల నుంచి తీవ్ర దుష్ప్రభావాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా నష్టపోయే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొనే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే, ఈ సమయంలో తీవ్రంగా నష్టపోయే రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
మేష రాశి వారికి మానసిక అశాంతి విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. రాహు ప్రభావంలో నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో తడబాటు కూడా కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా అనవసర ఖర్చులు పెరగడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో వాగ్వాదాలకు కూడా జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఆరోగ్య విషయంలో తప్పకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగ రంగాల్లో సహచరుల నుంచి ఒత్తిడి కూడా ఎదురవుతుంది..
సింహరాశి వ్యాపారస్తులకు ఈ కాలం కోసం గడ్డుకాలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరు పెట్టుబడిల విషయంలో తొందరపాటు పనికిరాదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా భాగస్వాములతో విభేదాలు వచ్చే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ప్రయాణాలు చేసే క్రమంలో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వారు కూడా కోపాన్ని నియంత్రించుకోవాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే ఈ సమయంలో ఎన్నో రకాల సమస్యలకు దారి తీయవచ్చు. కీర్తి, ప్రతిష్టలు కూడా దెబ్బతింటాయి. విద్యార్థులకు ఏకాగ్రత కూడా లోపించే అవకాశాలున్నాయి. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో ఎవరిని నమ్మకూడదు.
మీనరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కుటుంబంలో అశాంతి నెలకొనే అవకాశాలున్నాయి. వైవాహిక జీవితంలో మనస్పార్ధాలు కూడా వస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఉద్యోగ మార్పుల కోసం ప్రయత్నించే వారి కొంతకాలం వేచి చూడాల్సి ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. డబ్బుపరమైన విషయంలో కూడా అనేక జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది.