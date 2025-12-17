English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Rahu Mahardasha: 18 యేళ్ల తర్వాత రాహువు అద్భుతమైన అడుగు.. ఈ రాశుల వారు తస్మాత్ జాగ్రత్త..

Rahu Mahardasha: 18 యేళ్ల తర్వాత రాహువు అద్భుతమైన అడుగు.. ఈ రాశుల వారు తస్మాత్ జాగ్రత్త..

Rahu Mahardasha: 18 యేళ్ల తర్వాత, ఈ రాశి వారి అదృష్టాన్ని దుష్ట గ్రహమైన రాహు, కేతువులు నాశనం చేయబోతున్నాయి.  జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో పాపాత్మకమైన, క్రూరమైన గ్రహంగా అభివర్ణిస్తున్నారు. ఇది ఛాయ గ్రహం పరిగణించబడే రాహువు, శతభిష నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్నాడు.  కొంతమంది జీవితాల్లో రాహువు, కేతువు వలన కొన్ని అనుకూల ప్రతికూల ఫలితాలు రాబోతున్నాయి. 
వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో  రాహు, కేతువులు ఛాయ గ్రహాలు. అంతేకాదు ఇవి అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహాలు అని చెప్పాలి. రాహువు ప్రతి ఒకటిన్నర సంవత్సరాలకు ఒకసారి తన సంచారాన్ని మారుస్తాడు. అది కూడా అపసవ్య దిశలో సంచరిస్తాడు. రాహువు తన సొంత శతభిష నక్షత్రంలో ఉన్నాడు.  జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, ఇది సరిగ్గా 18 సంవత్సరాల తర్వాత జరుగబోతుంది.

దాని స్వంత నక్షత్రంలో ఛాయ గ్రహం ప్రభావం అన్ని రాశి గుర్తులపై కనిపిస్తుంది. అయితే, కొంతమంది జీవితాల్లో రాహువు మహర్ధశ  18 సంవత్సరాల తర్వాత ప్రారంభమైంది.జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాహు-కేతువులను క్రూరమైన గ్రహాలుగా చెబుతుంటారు.  అయితే, రాహువు ఏ వ్యక్తి జాతకంలోనైనా శుభ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు, రాహువు మహాదశలో ఉన్నప్పుడు, అన్ని దిశల నుండి అదృష్టం వరిస్తుంది. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

మీన రాశి..  రాహు నక్షత్ర సంచారము మీన రాశి వారికి మంచి ఆర్థిక లాభాలను తీసుకు రాబోతుంది. అయితే, మీరు మీ ఖర్చులను నియంత్రించకపోతే, మీరు ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.  మీ కెరీర్, వ్యక్తిగత జీవితంలో చాలా కాలంగా ఎదుర్కొంటున్న అడ్డంకులు తొలిగిపోతాయి.  మీ చిరకాల స్వప్నం నెరవేరడానికి ఇదే అనువైన సమయం. 

మిథున రాశి..  శతభిష నక్షత్రంలో రాహు సంచారము వలన మిథున రాశి వారికి ఆకస్మిక ఆర్థిక ధనలాభం కలబబోతుంది. అంతేకాదు ఈ రాశి ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది. వృత్తి నిపుణుల వారికి మంచి పదోన్నతి లభిస్తుంది. ఉన్నత విద్యను కలలు కనే వారి కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఇంట్లో కూడా ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉండబోతుంది.  

కర్కాటక రాశి..  రాహువు రాశి మార్పు వలన కర్కాటక రాశి వలన ఈ రాశుల వారికి పురోగతితో పాటు  కీర్తిని తీసుకురాబోతుంది. కొత్త వాహనం కొనుగోలు చేసే  అవకాశం ఉంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో విలాసాలు పెరుగుతాయి. మీరు మీ కెరీర్‌లో కొత్త ఎత్తులకు చేరుకుంటారు. ఆర్థిక ప్రవాహం మంచి స్థితిలో ఉంటుంది. మీరు అప్పుల నుండి ఉపశమనం పొందుతారు.

గమనిక: ప్రియమైన పాఠకులారా, ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, జ్యోతిష్య శాస్త్ర గ్రంథాల్లో సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE NEWS దీనిని నిర్ధారించడం లేదు.

