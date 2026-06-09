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Rahu Ketu Transit: రాహు కేతువుల మహా సంచారం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు, డబ్బే డబ్బు!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 09, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:52 AM IST


Rahu Ketu Transit In December: రాహువు కేతువు గ్రహాలు ఈ ఏడాది డిసెంబర్‌ నెలలో సంచారం చేయబోతున్నాయి. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి అత్యంత శుభప్రదమైన ప్రభావం పడుతుంది. ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆనందం కూడా పెరుగుతుంది.

Rahu Ketu Transit In December Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాహు కేతువు గ్రహాలను కీడు గ్రహాలుగా పరిగణిస్తారు. అలాగే ఈ రెండు గ్రహాల సంచారాలను అత్యంత ముఖ్యమైన సంఘటనలుగా పరిగణిస్తారు. ఈ శక్తివంతమైన కీడు గ్రహాలు ప్రతి 18 నెలలకు ఒకసారి మాత్రమే సంచారం చేస్తూ ఉంటాయి. ఇలా సంచారం చేసిన ప్రతిసారి అన్ని రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. 
 

Rahu Ketu Zodiac1/6

రాహు, కేతువులు

ఇదిలా ఉంటే రాహు, కేతువులు డిసెంబర్ 5 కొత్త రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాయి. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారి జీవితాల్లో కీలకమైన మార్పులు రాబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశులవారికి ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడడమే కాకుండా మానసికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కూడా పొందుతారు. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి సులభంగా ఉపశమనం కలుగుతుంది. అయితే, ఈ సమయంలో ఈ రెండు గ్రహాల ప్రభావంతో ఏయే రాశులవారికి అత్యధికంగా మేలు జరుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

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మేష రాశి

ముఖ్యంగా రాహు-కేతు సంచారంతో మేష రాశివారికి వృత్తి జీవితంలో సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అలాగే దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి సులభంగా విముక్తి లభిస్తుంది. వీరికి ఉద్యోగాల పరంగా కొత్త కొత్త బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయి. దీంతో పాటు పదోన్నతులు కూడా కలుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడే ఛాన్స్‌లు ఉఉన్నాయి. వ్యాపారాలు చేసేవారికి కూడా చాలా మేలు జరుగుతుంది.

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సింహ రాశి 

ఈ సమయంలో సింహ రాశివారికి కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. అలాగే ఆఫీసుల్లో పలుకుబడితో పాటు హోదా కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. చాలా రోజుల నుంచి పూర్తికాని పనులు కూడా సులభంగా పూర్తవుతాయి. మానసిక ఆందోళన నుంచి కూడా విముక్తి కలుగుతుంది. ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగాలు మారాలని చూస్తున్నవారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది.   

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కన్యారాశి

కన్యారాశి వారికి ఈ సమయంలో సంబంధాలు కూడా మెరుగుపడతాయి. అలాగే భాగస్వామ్య విషయాల్లో కూడా అద్భుతమైన శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపార భాగస్వాములతో సంబంధాలు కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడతాయి. అలాగే కొత్త వ్యాపార అవకాశాలు కూడా లభించే ఛాన్స్‌లు కూడా ఉన్నాయి. వైవాహిక జీవితంలో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతోపాటు పాత పెట్టుబడులు నుంచి భారీ మొత్తంలో రాబడులు కూడా పొందుతారు. 

Rahu Ketu Transit 2026 Effects5/6

ధనుస్సు రాశి

ఈ రెండు గ్రహాల ప్రభావంతో కుటుంబ పరంగా ధనుస్సు రాశివారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అలాగే జీవితంలో కూడా సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. కుటుంబంలో శాంతితో పాటు సంతోషం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఆస్తి సంబంధిత సమస్యల నుంచి ఊహించని పరిష్కారం కూడా లభిస్తుంది. పని చేసే చోట ఉన్నతాధికారుల నుంచి సపోర్ట్‌ లభించి అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. వీరు తప్పకుండా ఈ సమయంలో కార్లు లేదా ఇతర వస్తువులను కూడా కొనుగోలు చేసే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. 

Sagittarius Property Luck Rahu Ketu6/6

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TAGS:
Rahu Ketu Effect
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Rahu Ketu Transit December

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