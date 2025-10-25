Rahu Ketu Transit: రాహు-కేతువుల సంచారముతో ఈ మూడు రాశుల వారు రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారు..

Rahu Ketu Transit: నవగ్రహాల్లో.. రవి నుంచి శని దేవుడు వరకు ఏడు గ్రహాలు మాములు గ్రహాలైతే.. చివరి రెండు అయిన రాహు, కేతువు గ్రహాలు ఛాయా గ్రహాలుగా పిలుస్తారు. అన్ని గ్రహాలు సవ్యదిశలో తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఎపుడో కానీ వక్ర గమనంలో ప్రయాణించి మళ్లీ సవ్యదిశలో సాగుతాయి. కానీ రాహు, కేతు గ్రహాలు నిరంతరం 180 డిగ్రీల కోణంలో అపసవ్య దిశలో ప్రయాణిస్తూ ఉంటాయి. తాజాగా రాహు, కేతు గమనాల వల్ల కొన్ని రాశుల వారు రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరులు కాబోతున్నట్టు జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది.
నవంబర్ 21న, రాహువు పూర్వా భాద్ర నక్షత్రాన్ని వదిలి శతభిషం నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. అదే సమయంలో, కేతువు పూర్వ ఫల్గుణి మూడో పాదం నుంచి రెండవ పాదంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ రెండు గ్రహాల నక్షత్ర మార్పులు మూడు రాశుల ప్రజలకు అపారమైన ప్రయోజనాలను తీసుకురాబోతున్నాయి. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏమిటో తెలుసుకోండి.
రాహు, కేతువులు నవంబర్లో తామున్న నక్షత్రాలను ఒదిలి వేరే నక్షత్ర పాదాలను మారుస్తారు. ఈ నక్షత్ర మార్పు ముఖ్యంగా మూడు రాశుల జీవితాలలో ఊహించని మార్పులను తీసుకురాబోతుంది. ఆ రాశుల అదృష్టం రెట్టింపు కాబోతుంది. దీని కారణంగా, వారి ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా గతంలో కంటే మెరుగుపడబోతుంది.
మకర రాశి: రాహువు, కేతువు నక్షత్రాల మార్పు మీ కెరీర్ ఆర్థిక పరిస్థితిని బలంగా ఉండబోతుంది. రాహువు మీ పనిలో కొత్త బాధ్యతలు అందుకుంటారు. ఇది మీ ఖ్యాతిని మరింత పెంచుతుంది. కేతువు సంచారము కుటుంబ వాతావరణంలో సామరస్యాన్ని పెంచబోతుంది. మన:శాంతి ఉంటుంది. ఆర్థిక విషయాలలో, ముఖ్యంగా పాత పెట్టుబడుల నుండి లాభం పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. మీ కృషికి తగిన ఫలితాలను అందుకుంటారు. ధ్యానం, యోగా మీ మనోధైర్యాన్ని పెంచుతుంది.
తులా రాశి: రాహు-కేతువుల నక్షత్ర మార్పు తులా రాశి వారికి చాలా శుభ సమయం అని చెప్పాలి. ఈ రాశి వారి ఆలోచనలలో కొత్త మార్పులను తీసుకురాబోతుంది. దీని కారణంగా వారు కొత్త పనులు, ప్రాజెక్టులను ప్రారంభిస్తారు. మీ కెరీర్లో పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం అని చెప్పాలి. మీరు తీసుకునే ఏ నిర్ణయం అయినా మీకు అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. కేతువు ప్రభావం కారణంగా కుటుంబ సంబంధాలు బలపడతాయి. జీవితంలో స్థిరత్వం వస్తుంది. మీరు ఆర్థికంగా మంచి స్థాయికి వెళతారు. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు ఉండబోతున్నాయి. ధ్యానం మీకు మనశ్శాంతిని ఇస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి: రాహువు, కేతువుల సంచారము ధనుస్సు రాశి వారికి అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతుంది. రాహువు కారణంగా, ఈ రాశి వారు విద్యా రంగంలో రాణిస్తారు. అంతేకాదు కొత్త ప్రయాణాలు చేపడతారు. మీరు వ్యాపారంతో పాటు ఉపాధిలో కూడా తమ బలాన్ని చూపించగలుగుతారు. కేతువు ప్రభావం మీలో ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. మానసిక సమతుల్యతను సాధిస్తారు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉండబోతుంది. పెట్టుబడుల నుండి లాభం అందుకుంటారు. మీరు సామాజిక జీవితంలో మీ కార్యకలాపాలను సాఫీగా కొనసాగిస్తారు. భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడే కొత్త సంబంధాలు ఏర్పడతాయి.
గమనిక: ఈ సమాచారం సాధారణ సమాచారం, గృహ నివారణలపై ఆధారపడి పండితులు ఇచ్చిన సమాచారం. ఇక్కడ సూచనలను అమలు చేసే ముందు మీరు ఖచ్చితంగా పండితులు, దీనిపై మంచి అవగాహాన ఉన్న వారి సలహా తీసుకోండి. జీ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.