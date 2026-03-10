English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Rahu Ketu Transit: రాహు, కేతువుల అద్భుతమైన అడుగు.. ఈ 4 రాశులకు పట్టిందల్ల బంగారమే..

Rahu Ketu Transit: రాహు, కేతువుల అద్భుతమైన అడుగు.. ఈ 4 రాశులకు పట్టిందల్ల బంగారమే..

Rahu Ketu Transit: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కొన్ని గ్రహాల కలయికకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. అలాంటి వాటిలో రాహు, కేతువులకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. నవగ్రహాల్లో మిగిలిన ఏడు గ్రహాలు సవ్యదిశలో కదులుతాయి. అందులో సూర్య, చంద్రులు తప్పించి మిగిలిన గ్రహాలు ఎపుడన్న వక్ర గమనంలో ప్రయాణిస్తుంటాయి. కానీ రాహువు, కేతువు గ్రహాలు నిరంతరం వ్యతిరేక దిశలో సంచరిస్తూ ఉంటాయి. 
1 /7

Rahu Ketu Transit : రాహువు త్వరలో మఘ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు.రాహువు కు 180 డిగ్రీల కోణంలో కేతువు సంచరిస్తూ ఉంటాడు. జ్యోతిష్య పరంగా, ప్రతి గ్రహం ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో దాని రాశిచక్రాన్ని మారుస్తుంది. ఆ విధంగా, రాహు కేతు సంచారము మార్చి నెలలో జరుగబోతుంది. అంటే, రాహు కేతు సంచారము నిర్దిష్ట రాశులకు సానుకూల, ప్రతికూల మార్పులను తీసుకురాబోతుంది.   

2 /7

ఆ విధంగా, మార్చి 29న రాహువు మఖ నక్షత్రంలోకి వెళ్లబోతున్నాడు.  అదే సమయంలో రాహువు సంచారం మేషం, మీనం  సహా 4 రాశుల వారికి ప్రయోజనాలను తీసుకురాబోతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతుంది. 

3 /7

మిథున రాశి - రాహువు, కేతువుల  సంచారము కారణంగా మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది.  ఇల్లు, ఆస్తి,  నగలు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. మీరు చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. మీ భాగస్వామితో కలిసి విదేశీ యానం యోగం ఉంది. కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించడానికి ఇది మంచి సమయం.  కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరగుతాయి.   

4 /7

మీన రాశి.. రాహు-కేతు సంచారము కారణంగా, మీన రాశి వారికి ఎక్కువ ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి.  ఆస్తి పాస్తులు పోగేస్తారు. కొత్త ఇల్లు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. కుటుంబ సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఉన్నత విద్య కోసం విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. మీ ఆదాయం గతంలో కంటే గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.

5 /7

మేష రాశి  - రాహు, కేతువుల నక్షత్ర మార్పు మేష రాశి వారికి ఆర్ధికంగా  ప్రయోజనం కలిగించబోతుంది. అంతేకాదు ఆకస్మిక ధన లాభం కలగనుంది. గతంలో కంటే మీ ఖర్చులు తగ్గే అవకాశం ఉంది. పనిలో కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. దూర ప్రయాణాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో ఆనందం వెల్లి విరుస్తుంది.   

6 /7

వృశ్చిక రాశి - రాహు-కేతు సంచారము వృశ్చిక రాశి వారికి ఆర్ధికంగా అమితమైన ప్రయోజనం కలిగించబోతుంది. గతంలో కంటే మీ ఆర్థిక పరిస్థితిలో మెరుగుదల ఉంటుంది. పాత బాకీలు తీరుస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. వివాహాం కానీ ఈ రాశుల స్త్రీ, పురుషులకు ఈ సమయంలో వివాహాం జరిగే అవకాశాలున్నాయి. మీ కార్యాలయంలోని సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. మీకు సహోద్యోగుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపార విషయాలలో తోబుట్టువులు సహాయ సహకారాలు లభిస్తాయి. 

7 /7

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, జ్యోతిష్య శాస్త్ర గ్రంథాల్లో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ మీడియా న్యూస్  ఈ సమాచారాన్ని ధృవీకరించడం లేదు.  

Rahu Transit Rahu Ketu Transit Ketu Transit Ketu Transit zodiac Ketu transit effect Ketu Transit News Ketu Transit 2026 Rahu In Aquarius 2026 Astrology

Next Gallery

Vijay Trisha Controversy: 30 కోట్ల చీటింగ్ కేస్.. విజయ్, త్రిష చేసింది కరెక్టే అంటున్న దర్శకుడు..!