Rahu Moon Effect 2026: మీన రాశిలో రాహు-చంద్రుల కలయిక.. ఈ 3 రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే!

Rahu-moon Conjunction In Pisces: రాహువు, చంద్రుడు గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా నష్టపోవాల్సి వస్తుంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి.
Rahu-moon Conjunction In Pisces Telugu News: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కొన్ని గ్రహాల కలయిక కారణంగా అన్ని రాశులు ఎంత ప్రభావితమవుతాయో అందరికీ తెలిసిందే.. కొంతమందికి ఈ సమయంలో ఊహించని దుష్ప్రభావాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. మరికొంతమందికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మీన రాశిలో రాహువు, చంద్రుడు కలయిక కారణంగా అద్భుతమైన యోగం కూడా ఏర్పడబోతోంది..
ముఖ్యంగా రాహువు, చంద్రుడు గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఏప్రిల్ రెండవ వారంలో ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో మూడు రాశులవారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలిగే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. అయితే, ఈ సమయంలో కింది రాశులవారు ఆనందంతో పాటు ఆరోగ్యం కూడా పొందుతారు. కొన్ని రాశులవారికి మాత్రం కష్టాలు తప్పవు..
రాహు-చంద్రుల కలయిక కారణంగా మీన రాశివారికి ఊహించని దుష్ప్రభావాలు కలుగుతాయి. వీరికి గడ్డు పరిస్థితులు కూడా తప్పవని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరికి మానసిక ఒత్తిడి విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో కూడా అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. ఆర్థికంగా కూడా నష్టపోయే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా తీవ్రంగా వస్తాయి.
ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక కారణంగా కన్య రాశివారికి కూడా ఈ సమయంలో కష్టాలు తప్పవని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా వైవాహిక జీవితంలో కూడా తీవ్ర సమస్యలు వస్తాయి. అలాగే భాగస్వామ్య జీవితంలో కూడా అనేక మార్పులు వస్తాయి. దీంతో పాటు వ్యాపారస్తులకు తీవ్ర నష్టాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా అప్పులు ఇవ్వకపోవడం కూడా చాలా మంచిది.
వృశ్చిక రాశివారికి ఈ సమయంలో మిశ్రమ లాభాలు కలుగుతాయి. వీరికి ఆర్థిక సమస్యలు రావడమే కాకుండా అనేక దీర్ఘకాలిక సమస్యలు రావచ్చని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీంతో పాటు అనవవసరమైన ఖర్చులు కూడా పెరగడం వల్ల బడ్జెట్లో మార్పులు కూడా వస్తాయి. కాబట్టి ఈ సమయంలో తప్పకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కూడా అనేక మార్పులు వస్తాయి. ముఖ్యంగా మనస్పర్థాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండడం చాలా మంచిది. అంతేకాకుండా వాహనాలు నడిపేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. అలాగే అనారోగ్య సమస్యలు కూడా వస్తాయి. ముఖ్యంగా జీవితంలో ఎప్పుడు చూడని కష్టాలు కూడా చూస్తారు.