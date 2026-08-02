Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /శ్రావణ మాసంలో రాహువు నక్షత్ర మార్పు.. ఈ 4 రాశుల వారికి పట్టబోయేది రాజయోగమే!

శ్రావణ మాసంలో రాహువు నక్షత్ర మార్పు.. ఈ 4 రాశుల వారికి పట్టబోయేది రాజయోగమే!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 02, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:48 AM IST

Rahu Nakshatra Gochar In Sravana Masam: శ్రావణ మాసంలో కీడు గ్రహంగా పరిగణించే రాహువు నక్షత్ర సంచారం చేశాడు. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారి జీవితాల్లో భిన్నమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి. ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు మేలు జరగబోతోంది.

Rahu Nakshatra Gochar In Sravana Masam Telugu: శ్రావణ మాసంలో గ్రహాల స్థితిగతుల్లో కీలక మార్పు చోటుచేసుకుంటాయి. ఛాయా గ్రహమైన రాహువు ఆగస్టు 2వ తేదీన తన ప్రస్తుతం ఉన్న నక్షత్రాన్ని వదిలిపెట్టి.. కుజ గ్రహానికి అధిపత్యం కలిగిన ధనిష్ఠ నక్షత్రంలోకి సంచారం చేశాడు.. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. రాహువు, అంగారకుడు ప్రభావంతో ఈ సమయంలో అంగారక యోగం ఏర్పడుతుంది.

Rahu Transit1/6

రాహువు నక్షత్ర మార్పు

జ్యోతిష్యుల ప్రకారం.. రాహువు మానసిక ఆలోచనలు, ఆకస్మిక మార్పులు, తీవ్రమైన ఆకాంక్షలకు సంకేతంగా భావిస్తారు.. కుజుడు ధైర్యం, శక్తి, ఉత్సాహాలకు ప్రతీకగా చెప్పుకుంటారు. ఈ రెండు గ్రహాల శక్తివంతమైన ప్రభావం వల్ల ఏర్పడే అంగారక యోగం ద్వాదశ రాశులపై విభిన్నమైన ప్రభావాలను చూపుతుంది. అయితే, ఈ శక్తివంతమైన యోగం నాలుగు రాశుల వారికి మాత్రం     అద్భుతమైన అదృష్టాన్ని, ఆర్థిక పురోగతిని అందిస్తుంది..  

Rahu Transit Effect2/6

మేష రాశి

ఈ రాశి వారికి రాహు నక్షత్ర సంచారం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. గత కొంతకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు వేగవంతమవుతాయి. ఆర్థికంగా మెరుగైన పురోగతి కనిపిస్తుంది. వ్యాపారంలో కొత్త పెట్టుబడులకు, ఉద్యోగులకు నూతన అవకాశాలకు ఇది అనువైన సమయంగా భావించవచ్చు..  

Rahu Nakshatra Gochar3/6

తులా రాశి

పెట్టుబడుల పరంగా తులా రాశి వారికి మంచి లాభాలు కలగడం ఖాయమని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. షేర్ మార్కెట్, భూమి లేదా దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడుల నుంచి ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. గతంతో పోలిస్తే ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత బలంగా మారే ఛాన్స్‌లు కూడా ఉన్నాయి.

Rahu Nakshatra Gochar Benefits4/6

మిథున రాశి

వృత్తి, ఉద్యోగ రంగాల్లో మిథున రాశివారికి సానుకూల మార్పులు రాబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఆఫీసులో బాధ్యతలు పెరిగినప్పటికీ.. మీ పనికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. సమాజంలో హోదా, గౌరవ మర్యాదలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ప్రమోషన్ లేదా కొత్త ప్రాజెక్టులు దక్కే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.  

Aries Horoscope Rahu Transit5/6

కుంభ రాశి

కుంభ రాశి వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ముఖ్యంగా సమాచార సాంకేతికత (IT), పరిశోధన (Research), మీడియా, కమ్యూనికేషన్ రంగాల్లో ఉన్నవారికి నూతన అవకాశాల కూడా తప్పకుండా కలిగే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. ప్రాధాన్యత కలిగిన బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. ఇవే కాకుండా వీరు బంపర్ లాభాలు కూడా సొంతం చేసుకుంటారు.

Aquarius Wealth Luck Rahu Gochar6/6

గమనిక..

TAGS:
Rahu Transit
horoscope
Rahu transit Effect
Rahu Transit Zodiac
Rahu Nakshatra Gochar

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Sangareddy Wedding Fraud: అందగత్తె అని ఎదురుకట్నం ఇచ్చి పెళ్లి చేసుకున్నాడు..చివరికి ఫస్ట్‌నైట్ రోజే..
2
3
4
5