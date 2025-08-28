English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rahu Gochar: రాహువు సంచారం..ఈ 3 రాశులకు అంతా శుభమే..ఎలాగో చూడండి!

Rahu Nakshatra Parivar: రాహువు ఒక నిర్దిష్ట కాలం తర్వాత రాశిచక్రం, నక్షత్రరాశిని మారుస్తాడు. ప్రస్తుతం, రాహువు పూర్వాభాద్రపద నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్నాడు. డిసెంబర్ 2న, ఇది శతభిష నక్షత్రంలో సంచరిస్తుంది. పూర్వాభాద్రపాద నక్షత్రానికి అధిపతి దేవగురు బృహస్పతి. రాహువు బృహస్పతి నక్షత్రరాశిలో ఉన్న సమయం కొన్ని రాశులకు మంచి సమయాన్ని తెస్తుంది.
రాహువు ఒక నిర్దిష్ట కాలం తర్వాత రాశిచక్రం, నక్షత్రరాశిని మారుస్తాడు. ప్రస్తుతం, రాహువు పూర్వాభాద్రపద నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్నాడు. డిసెంబర్ 2న, ఇది శతభిష నక్షత్రంలో సంచరిస్తుంది. పూర్వాభాద్రపాద నక్షత్రానికి అధిపతి దేవగురు బృహస్పతి. రాహువు బృహస్పతి నక్షత్రరాశిలో ఉన్న సమయం కొన్ని రాశులకు మంచి సమయాన్ని తెస్తుంది. ఈ సమయంలో, రాహువు శుభ స్థానం మంచి లేదా చెడు ఫలితాలను తెస్తుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర గణనల ప్రకారం, రాహువు పూర్వాభాద్రపాద నక్షత్రరాశిలో ఉండటం ద్వారా మేషం సహా 3 రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాడు.

రాహు నక్షత్ర మార్పు మేష రాశి వారికి చాలా శుభప్రదం. ఈ సమయంలో, మీ ఆదాయ వనరులు పెరగవచ్చు. మీరు అనేక కొత్త ఒప్పందాల నుండి మంచి డబ్బు సంపాదించవచ్చు. మీరు కుటుంబంలో ఆనందం, శాంతిని అనుభవిస్తారు. కుటుంబ సమస్యల నుండి బయటపడగలరు. మీరు మతపరమైన కార్యకలాపాల్లో పాల్గొంటారు. మీ సామాజిక ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. కార్యాలయంలో టీమ్ వర్క్ ప్రయోజనం కూడా మీకు లభిస్తుంది. సీనియర్లు మీ పనిని ప్రశంసించవచ్చు. కార్యాలయంలో పదోన్నతి, జీతం పెరుగుదల సూచనలు ఉన్నాయి. అయితే, ఎలాంటి ప్రమాదకర పెట్టుబడిని నివారించండి.

పూర్వాభాద్రపద నక్షత్రంలో రాహు సంచారము తులా రాశి వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో, మీరు ఇతర సమస్యల నుండి ఉపశమనం పొందుతారు. కుటుంబం మీకు మద్దతు ఇస్తుంది. మీ జీవితంలో ఆనందం, శ్రేయస్సు, శాంతి వస్తాయి. పెట్టుబడి మంచి రాబడిని ఇస్తుంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న అనేక పనులను పూర్తి చేయడంలో మీరు విజయం సాధించగలరు. మీకు కొన్ని శుభవార్తలు అందుతాయి. ఒంటరి వ్యక్తులకు వివాహ ప్రతిపాదన రావచ్చు. ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి.

పూర్వాభాద్ర నక్షత్రంలో రాహువు సంచారము వలన కుంభ రాశి వారికి కొన్ని శుభవార్తలు అందవచ్చు. మీరు జీవితంలో శాంతిని అనుభవిస్తారు. వృత్తిపరమైన జీవితానికి సంబంధించిన ఇబ్బందులను అధిగమించడంలో మీరు విజయం సాధిస్తారు. ప్రతికూల ఆలోచనలు, సహవాసాలకు దూరంగా ఉండండి. పెట్టుబడి నుండి లాభం పొందే సంకేతాలు ఉన్నాయి. మీ ప్రణాళికను పూర్తి చేయడానికి మీకు అవకాశం లభిస్తుంది.

గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని జోతిష్య విశ్వాసాలు, సాధారణ నమ్మకాలు, సమచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.  

