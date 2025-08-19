English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rahu Transit 2025: రాహువు నక్షత్ర సంచారం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ మనీ, ఊహించని సంపద!

Rahu Transit 2025 Effect Zodiac: పూర్వాభాద్ర నక్షత్రంలోకి కీడు గ్రహం రాహువు సంచారం చేయబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కూడా కలుగుతాయి. అనుకున్న పనుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు.

Rahu Transit 2025 Effect Zodiac: జీవితంలో జరిగే ప్రతి ఊహించని సంఘటనకు రాహువు బాధ్యత వహిస్తాడని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు నమ్ముతారు. అందుకే ఈ గ్రహాన్ని శక్తివంతమైన గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. అలాగే జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఎన్నో రకాల కీడు గ్రహాలు కూడా ఉంటాయి. అందులో ఈ గ్రహం ఒకటిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఇదిలా ఉంటే రాహువు గ్రహం సెప్టెంబర్‌ 21వ తేదిన నక్షత్ర సంచారం చేయబోతున్నాడు.
 
1 /5

రాహువు పూర్వాభాద్ర నక్షత్రంలోకి సెప్టెంబర్‌ 21వ తేదిన 11 గంటలకు సంచారం చేయబోతున్నాడు. ఈ సమయంలో రాహువు అనుగ్రహం కొన్ని రాశులవారికి లభించబోతోంది. దీంతో వారు ఉన్నట్లుండి విపరీతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అలాగే ఊహించని డబ్బుతో పాటు సంపద కూడా పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

2 /5

రాహువు సంచారంతో తుల రాశివారు ఊహించని ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా వ్యక్తిగత జీవితంలో అద్భుతమైన మార్పులు వస్తాయి. అలాగే ఆకర్శణీయమైన డబ్బులు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే విశ్వాసం, ధైర్యం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది..  

3 /5

తుల రాశి వారికి వ్యాపారాల పరంగా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా భాగస్వామి నుంచి ఆపారమైన డబ్బు పొందుతారు. దీంతో పాటు పెద్ద పెద్ద సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి. అలాగే ఆర్థిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అలాగే ఈ సమయంలో ఎలాంటి పనులు చేసిన అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు.    

4 /5

మేష రాశివారికి రాహువు నక్షత్ర సంచారం అద్భుతమైన ఫలితాలను అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీంతో పాటు వ్యక్తిగత ఆకర్షణ కూడా పెరుగుతుంది. అలాగే ఈ సమయంలో డబ్బు సంపాదించే అద్భుతమైన మార్గాలు పొందుతారు. గతంలో పనుల్లో వస్తున్న అడ్డంకులు కూడా తొలగిపోతాయి. దీంతో పాటు సంబంధాలు కూడా గతంలో కంటే ఇప్పుడు చాలా వరకు మెరుగుపడతాయి. సెప్టెంబర్‌ 21వ తేది నుంచి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.  

5 /5

కుంభ రాశివారికి రాహువు సంచారంతో చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరికి ఈ సమయంలో కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు కూడా ఏర్పడతాయి. దీంతో పాటు సుదీర్ఘ పర్యటనలు చేయడం వల్ల వ్యాపారాల పరంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. అంతేకాకుండా ప్రేమ జీవితంలో ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. కుంభ రాశివారికి ఆర్థిక పరమైన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి.   

Rahu Gochar Rahu Gochar 2025 Rahu Ketu Transit rahu ketu transit 2025 Rahu Transit 2025 To 2026

Next Gallery

TOP 7 Electric Cars: దేశంలో 7 అద్భుతమైన ఎలక్ట్రిక్ కార్లు ఇవే.. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే హైదరాబాద్‌ టు రాజమండ్రీ దూసుకుపోవచ్చు!