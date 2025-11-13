English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rahu Dev Effect: పదేళ్ల తర్వాత ఈ రాశుల వారికి గుడ్ న్యూస్.. రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరులను చేయబోతున్న రాహువు!

Powerful Rahu Transit Effect On Zodiac Signs: పదేళ్ల తర్వాత రాహువు (Rahu Transit) సొంత నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా ఈ కింది ఐదు రాశుల వారికి అనుకున్న లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది.

Powerful Rahu Transit Effect On Zodiac Signs Telugu News: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం రాహువు గ్రహాన్ని అంత చిక్కని గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. అంతేకాకుండా కీడు గ్రహంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఇలాంటి గ్రహం చాలా అరుదుగా ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశి. అలాగే అప్పుడప్పుడు నక్షత్ర సంచారం కూడా చేస్తుంది. ఇదిలా ఉంటే అతి త్వరలోనే రాహు గ్రహం శతభిష నక్షత్రంలోకి వెళ్ళబోతోంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారిపై అరుదైన ప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. 
1 /5

దాదాపు పది ఏళ్ల తర్వాత రాహువు గ్రహం సొంత నక్షత్రంగా పరిగణించే శతభిష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతోంది. ఇది నవంబర్ 23వ తేదీన జరుగుతుంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాష్ట్రాల వారిపై చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడుతుంది. రాహువు గ్రహం సంచారం వల్ల ఆగస్టు రెండవ తేదీ వరకు కొన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావం కొనసాగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఐదురాశుల వారికి ఈ సమయంలో చాలా మేలు జరుగుతుంది.

2 /5

రాహువు సొంత నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల మేష రాశి వారికి చాలా మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వీరికి వ్యాపారాలతో పాటు ఆర్థికంగా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే కృషికి తగ్గ ప్రతిఫలం కూడా లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. కొత్తగా ఉద్యోగాలు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు సమయం అద్భుతమైన అవకాశాలను అందించబోతోంది. 

3 /5

వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా రాహువు గ్రహం అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా పనుల కోసం చూస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో మంచి కంపెనీలో అద్భుతమైన జీతాలతో పనులు లభిస్తాయి. వృత్తిపరంగా కూడా మంచి పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. వివాహాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో తప్పకుండా వివాహాలు చేసుకుంటారు.  

4 /5

శతభిష నక్షత్రంలోకి రాహువు సంచారం చేయడం కారణంగా మిథున రాశి వారికి కూడా చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. వ్యాపారాలపరంగా ఒప్పందాలు చేసుకున్న వ్యక్తులకు అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. అలాగే జీవిత భాగస్వామితో సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడతాయి. పిల్లల నుంచి ఎన్నో సమస్యలు తొలగిపోతాయి.  

5 /5

కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయం అద్భుతమైన అవకాశాలను అందించబోతోంది. ముఖ్యంగా గణనీయమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి కొత్త ప్రాజెక్టు లభించి అన్ని రకాల సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. అలాగే వ్యాపారాల్లో అనుకున్నన్ని లాభాలు కూడా రాగలుగుతాయి. (నోట్: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం నమ్మకాలపై రూపొందించింది మాత్రమే.. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ అస్సలు ధ్రువీకరించదు.)  

