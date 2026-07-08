/డిసెంబర్ 5 వరకు ఈ 3 రాశుల వారికి రాహువు బంపర్ ఆఫర్.. ఇక పట్టిందల్లా బంగారమే!

Rahu Transit Effect On Zodiac: డిసెంబర్ 5వ తేది వరకు రాహువు ప్రభావంతో ఈ కింది రాశులవారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోబోతున్నాయి. అనుకున్న పనుల్లో సులభంగా విజయాలు సాధిస్తారు.
Rahu Transit Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాహువును భ్రమతో పాటు ఆకస్మిక మార్పులు, విజయాలకు కారకుడిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ప్రస్తుతం కుంభరాశిలో సంచార దశలో ఉన్న రాహువు.. ఈ ఏడాది చివర్లో అంటే డిసెంబర్ 5వ తేదిన ఉదయం 10:32 గంటలకు శని రాశిగా భావించే మకరరాశిలోకి సంచారం చేయబోతున్నాడు.. ప్రముఖ జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. రాబోయే 152 రోజుల పాటు రాహువు కుంభరాశిలోనే ఉంటాడు.
డిసెంబర్ వరకు అదే రాశిలో కొనసాగడం వల్ల సమయంలో రాహువు ప్రభావం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని రాశులపై ఉన్నప్పటికీ.. ముఖ్యంగా 3 రాశుల వారికి మాత్రం అద్భుతమైన అదృష్టాన్ని, అపారమైన ధనలాభాన్ని చేకూరుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమయంలో దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అయితే, ఈ సమయంలో అత్యధిక లాభాలు పొందే రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
కుంభరాశిలో రాహువు సంచారం ప్రభావంతో మేష రాశి వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. రాహువు మేష రాశి నుంచి 11వ స్థానంలో ఉండటం వల్ల శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. రాబోయే రోజుల్లో మీరు వేసే ప్రతి ప్లాన్ సక్సెస్ అవుతుంది. వ్యాపారంలో సరైన ప్రణాళికలతో ముందుకు వెళ్లడం వల్ల విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
ధనుస్సు రాశి వారికి రాహువు మూడవ స్థానంలో సంచారం దశలో ఉండడం వల్ల ఈ సమయంలో ఉద్యోగ, వ్యాపారాల పరంగా మీరు చేసే ప్రయాణాలు లాభసాటిగా మారుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వ్యాపారంలో ఉన్న ఆర్థిక ఒత్తిళ్లతో పాటు అప్పుల సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.. ఆకస్మిక ధనలాభాలు కూడా కలిగే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. మీ జీవిత భాగస్వామితో తగినంత సమయం గడపడం వల్ల సంబంధాలు మరింత బలపడే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
కన్యా రాశి వారికి రాహువు ఆరవ స్థానంలో ఉండడం వల్ల శత్రువులపై అద్భుతమైన విజయంతో పాటు మంచి పురోగతి కూడా లభిస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వ్యాపారంలో చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన లేదా రావలసిన మొండి బాకీలు కూడా సులభంగా వసూలవుతాయి.. మీ బుద్ధిబలంతో కార్యాలయంలో పనితీరును మెరుగుపరుచుకుంటారు. ఆరోగ్య పరంగా కూడా మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
ఈ సమయంలో శక్తివంతమైన రాహువు ప్రభావంతో కన్యా రాశివారికి అనుకున్న పనుల్లో తప్పకుండా విజయాలు కూడా కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు ఊహించని ఫలితాలు కలుగుతాయి. అలాగే చదువులపై పూర్తి ఏకాగ్రత కూడా పెట్టే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా అనుకున్న కాలేజీల్లో సీట్లు సాధించే ఛాన్స్లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.