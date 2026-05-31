/Rahu Transit: శతభిష నక్షత్రంలోకి రాహువు సంచారం.. మే 31 నుంచి ఈ 3 రాశుల వారికి ఊహించని ధనలాభం, అదృష్టం!

Rahu Transit Into Shatabhisha Nakshatra: మే 31వ తేదీన రాహువు గ్రహం శతభిషా నక్షత్రం లోని ఒకటో పాదంలోకి ప్రవేశించింది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి..
Rahu Transit Into Shatabhisha Nakshatra Effect: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాహువు గ్రహాన్ని ఒక రహస్యమైన, మర్మమైన గ్రహంగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు. రాహువువు సంచారం ఎల్లప్పుడు వ్యక్తుల జీవితాల్లో ఆకస్మిక, ఊహించని మార్పులకు దారితీస్తుంది. ఇదిలా ఉంటే మే 31వ తేదీన రాహువువు తన నక్షత్ర స్థానాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. ముఖ్యంగా శతభిష నక్షత్రంలోని మొదటి దశలోకి ప్రవేశించింది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. ఈ సమయంలో కూడా ఎంతో శక్తివంతమైన ప్రభావం అన్ని రాశుల వారిపై పడుతుంది.
ముఖ్యంగా 31వ తేదీ నుంచి రాహువు గ్రహం శతభిష నక్షత్రం లోని మొదటి పాదంలో ప్రవేశించినందున మూడు రాశుల వారికి ఈ సమయం అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టబోతుంది. 12 రాశుల వారిపై ప్రభావం పడినప్పటికీ మూడు రాశుల వారికి ఈ సమయంలో ఊహించని సంపదను తెచ్చిపెట్టబోతోంది. అంతే కాకుండా ఆర్థికంగా కూడా అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో అత్యధికంగా ధనుళాకారు పొందబోతున్న రాశుల వారి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
రాహువువు శతభిషా నక్షత్రం లోని మొదటి పాదం లోకి సంచరించినందున మేష రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కార్యాలయంలో చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు అకస్మాత్తుగా ఊబందుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగాల్లో పదోన్నతులు లభించడమే కాకుండా కొత్త బాధ్యతలను కూడా పొందుతారు. డబ్బు పరంగా భారీ మెరుగుదల కనిపించే అవకాశాలున్నాయి..
రాహువువు శతభిషా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం కారణంగా మిధున రాశి వారికి కూడా చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మీ మాటల తీరుతో పాటు పనితీరు పెరిగి విశేషమైన ప్రయోజనాల పొందుతారు. అలాగే తెలివితేటలు విపరీతంగా పెరిగి ఊహించని ధన లాభాలు పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబంలో పాత వివాదాలు కూడా సర్దుమనుగవుతాయి. తోబుట్టువుల పూర్తి సపోర్టు లభిస్తుంది..
కుంభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా రాహువు ప్రభావం కారణంగా వీరు అత్యంత సానుకూలమైన మార్పులు సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. ఆస్తుల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు సొంతం చేసుకుంటారు. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకున్న వారి కోరికలు ఈ సమయంలో సులభంగా నెరవేరబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా అనుకున్న పనులు చేసి జీవితంలో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలున్నాయి..
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. రాహువు బలహీన స్థానంలో ఉంటే కొన్ని రాశుల వారికి అనేక సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మానసికంగా కృంగిపోవడమే కాకుండా జీవితం మొత్తం గందరగోల పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. జీవితంలో ప్రశాంతతను రాహువువు నాశనం చేస్తాడు. అలాగే ఈ సమయాల్లో తప్పకుండా దుర్గాదేవిని పూజించడం చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.