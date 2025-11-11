English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rahu Transit 2025: 10 ఏళ్ల తర్వాత సొంత నక్షత్రంలోకి రాహువు.. ఈ రాశుల వారు పక్క ధనవంతులవుతారు!

Rahu Transit 2025: 10 ఏళ్ల తర్వాత సొంత నక్షత్రంలోకి రాహువు.. ఈ రాశుల వారు పక్క ధనవంతులవుతారు!


Rahu Transit 2025 Effects On Zodiac: పదేళ్ల తర్వాత రాహువు శతభిషా నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయబోతున్నాడు. సొంత నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారిపై చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా ఈ సమయంలో కలిసి వస్తుంది. 

Rahu Transit 2025 Effects On Zodiac: అత్యంత క్రూరమైన గ్రహాల్లో రాహువు గ్రహం ఒకటి.. ఈ గ్రహం చాలా అరుదుగా ఒకచోటి నుంచి మరొక చోటికి ప్రవేశిస్తుంది. అలాగే అప్పుడప్పుడు నక్షత్ర సంచారం కూడా చేస్తుంది. అయితే 10 సంవత్సరాల తర్వాత రాహు గ్రహం సొంత నక్షత్రం లోకి ప్రవేశించబోతోంది. రాహువు సొంత నక్షత్రమైన శతభిష నక్షత్రానికి ప్రయాణం చేయబోతోంది. నవంబర్ 23 తేదీ ఈ సంచారం జరగబోతోంది. 
 
2026 సంవత్సరం ఆగస్టు రెండవ తేదీ వరకు శతభిషా నక్షత్రంలోనే రాహువు కొనసాగుతాడు. ఆ తర్వాత మళ్లీ ఈ గ్రహం ఇతర నక్షత్రంలోకి సంచారం చేస్తుంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయం ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కోరుకున్న కోరికలన్నీ ఎంతో సులభంగా నెరవేరుతాయి. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా కలిసి రాబోతోంది.

రాహువు గ్రహం శతభిషా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల వచ్చే ఏడాది ఆగస్టు నెల వరకు మిధున రాశి వారికి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరి కష్టాలకు పూర్తి ఫలాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగాల్లో అద్భుతమైన పురోగతి లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా వ్యాపారాలు కూడా లాభసాటిగా మారుతాయి. ఈ సమయంలో పెద్ద పెద్ద ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకుంటారు.   

మిథున రాశి వారికి పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులన్నీ ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి.. పిల్లలకు గురించి ఈ సమయంలో చింతలు కూడా తొలగిపోతాయి. అనుకుంటున్న వ్యాపారాలు కూడా చేయగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.  

కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు రాహువు ప్రభావం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవారు పెద్దపెద్ద ప్రమోషన్స్ పొందుతారు. అలాగే అద్భుతమైన ప్రాజెక్టులు పొంది మంచి సమయంతో కెరీర్ లో ఉన్నత స్థాయికి ఎదుగుతారు. జీతం కూడా ఉన్నట్టుండి విపరీతంగా పెరుగుతుంది.   

రాహువు నక్షత్ర సంచారం కారణంగా కుంభరాశి వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి కోరుకున్న కోరికలు ఎంతో సులభంగా నెరవేరుతాయి. ప్రేమ వివాహాలు చేసుకోవాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఇది అద్భుతమైన సమయం. అలాగే అనుకుంటున్న పనుల్లో విజయాలు కూడా సాధించగలుగుతారు. వ్యాపారస్తులతో మంచి మంచి ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకుంటారు. NOTE: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనిని జీ న్యూస్‌ ధృవీకరించదు..

