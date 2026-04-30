  • Rahul Dev Mugdha Godse: టాలీవుడ్ విలన్‌తో 18 ఏళ్ల తక్కువ వయసున్న అమ్మాయి అఫైర్..14 ఏళ్లుగా సాగుతున్న ప్రేమాయణం

Rahul Dev Mugdha Godse: టాలీవుడ్ విలన్‌తో 18 ఏళ్ల తక్కువ వయసున్న అమ్మాయి అఫైర్..14 ఏళ్లుగా సాగుతున్న ప్రేమాయణం

Rahul Dev Mugdha Godse Relationship: నటుడు రాహుల్ దేవ్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితమే. టాలీవుడ్‌లో ఎన్నో సూపర్ హిట్ సినిమాల్లో అతను విలన్ పాత్రలు పోషించి సినిమాను రక్తి కట్టించాడు. కానీ, వ్యక్తిగత విషయానికొస్తే.. అతను తన కంటే 18 ఏళ్ల చిన్నదైన నటితో అఫైర్ నడుపుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇంతకీ ఆ అమ్మడు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తెలుగు సినిమాలో 'స్టైలిష్ విలన్' అనగానే వెంటనే గుర్తొచ్చే పేరు నటుడు రఘువరన్. అప్పటి నుండి ఎందరో నటులు ప్రతినాయక పాత్రలలో నటించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడంలో విజయం సాధించారు. వారిలో నటుడు రాహుల్ దేవ్ ఒకరు. 

'మాస్', 'ఆంధ్రావాలా' వంటి చిత్రాలలో విలన్‌గా నటించి మెప్పించిన రాహుల్ దేవ్..గత కొంతకాలంగా చిత్ర పరిశ్రమకు దూరంగా ఉన్నారు. నటుడు రాహుల్ దేవ్ ప్రస్తుత వయస్సు 57 ఏళ్లు. ఆసక్తికరంగా, ఆయన తనకంటే చాలా చిన్నదైన ఒక నటితో ప్రేమాయణం సాగిస్తున్నాడు. అయితే ఆమె నటుడు రాహుల్ దేవ్ కంటే 18 సంవత్సరాలు చిన్నది కావడం గమనార్హం. ఇంతకీ ఆ బ్యూటీ ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

నటుడు రాహుల్ దేవ్ 1968 సెప్టెంబర్ 27న ఢిల్లీలో జన్మించారు. ఆయన తన విద్యాభ్యాసాన్ని కూడా అక్కడే పూర్తి చేశారు. ఆయన తండ్రి అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్‌గా పనిచేశారు. ఫలితంగా, ఆయన పెంపకం క్రమశిక్షణతో కూడిన, కఠినమైన కుటుంబ వాతావరణంలో సాగింది.

నటుడు రాహుల్ దేవ్ దివంగత సోదరుడు ముకుల్ దేవ్ కూడా ఒక ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు. ఈ వాతావరణంలోనే నటుడు రాహుల్ దేవ్ కూడా నటనపై ఆసక్తిని పెంచుకోవడం ప్రారంభించారు. నటుడు రాహుల్ దేవ్ 2000 సంవత్సరంలో 'ఛాంపియన్' చిత్రంతో బాలీవుడ్‌లో అరంగేట్రం చేశారు. తెలుగు, హిందీ చిత్రాలలో ప్రధానంగా ప్రతినాయక పాత్రలు పోషించి రాహుల్ దేవ్ పాపులర్ అయ్యారు.

నటుడు రాహుల్ దేవ్ కెరీర్ ప్రయాణం ఎన్నో ఒడిదుడుకులతో సాగింది. ఈ ప్రయాణమంతటా, అతను తన శారీరక దృఢత్వాన్ని కాపాడుకోవడానికి చాలా శ్రద్ధ పెట్టాడు. 2009లో అతని భార్య రీనా దేవ్ క్యాన్సర్‌తో మరణించిన తర్వాత, అతను తీవ్రమైన కుంగుబాటులోకి కూరుకుపోయాడు. అతను తన కొడుకును ఒంటరిగా పెంచాడు.

దాదాపు అదే సమయంలో, నటుడు రాహుల్ దేవ్ ముగ్ధా గాడ్సేను కలిశారు. ముగ్ధా గోడ్సే ఒక మోడల్, నటి కావడం విశేషం. ఆమె రాహుల్ దేవ్ కంటే 18 సంవత్సరాలు చిన్నది. కాలక్రమేణా వారి స్నేహం ప్రేమగా మారింది. ఈ జంట 2013 నుండి సహజీవనం చేస్తున్నారు. ముగ్ధా గాడ్సే ఒక నటిగా అజయ్ దేవగన్, సంజయ్ దత్ వంటి సూపర్‌స్టార్లతో కలిసి పనిచేసింది. నటి ముగ్ధా గోడ్సే అనేక బాలీవుడ్ చిత్రాలలో కూడా నటించింది.

