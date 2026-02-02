Dhurandhar Producer: ఇటీవల నెట్ఫ్లిక్స్లో విడుదలైన ధురంధర్ సినిమా సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు కారణమైంది. జనవరి 30 నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ చిత్రంపై మొదటగా విజువల్ క్వాలిటీ విషయంలో విమర్శలు వచ్చాయి. రంగులు సరిగా లేవు, స్పష్టత తక్కువగా ఉందని చాలామంది ప్రేక్షకులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై స్పందించిన నెట్ఫ్లిక్స్, సినిమాను అప్డేట్ చేసి ఎక్కువ బిట్రేట్తో మళ్లీ విడుదల చేసింది. దీంతో ఇప్పుడు సినిమా చూడటానికి మెరుగ్గా ఉందని నెటిజన్లు చెబుతున్నారు.
దురంధర్ నెట్ ఫ్లిక్స్ లో విడుదల అయిన దగ్గర నుంచి ఒక విషయం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతుంది. సినిమా ప్రారంభ క్రెడిట్స్లో కనిపించిన ఒక పేరు పెద్ద దుమారమే రేపింది. అక్కడ “ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్: రాహుల్ గాంధీ” అని కనిపించడంతో సోషల్ మీడియా ఒక్కసారిగా హంగామా మొదలైంది. చాలా మంది ఇది కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ అనుకున్నారు. అంతే, ట్విట్టర్ (ఎక్స్), ఇన్స్టాగ్రామ్లో మీమ్స్ వరదలా వచ్చాయి.
కొంతమంది సరదాగా స్పందిస్తూ “రాజకీయాల తర్వాత సినిమా రంగంలోకి కూడా వచ్చేశారా?” అని కామెంట్లు పెట్టారు. మరికొందరు “ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉంటే సినిమా హిట్ అవుతుందేమో” అంటూ జోకులు పేల్చారు. ఇంకొందరు రాజకీయ కోణంలో మీమ్స్ తయారు చేసి వైరల్ చేశారు. ఒక చిన్న పేరు కారణంగా సోషల్ మీడియా మొత్తం నవ్వులతో నిండిపోయింది.
తరువాత ఈ గందరగోళంపై స్పష్టత వచ్చింది. సినిమా క్రెడిట్స్లో కనిపించిన రాహుల్ గాంధీ కాంగ్రెస్ నాయకుడు కాదు. ఆయన అదే పేరుతో ఉన్న ఒక సీనియర్ ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్. గతంలో ది ఫ్యామిలీ మాన్, ఫర్జీ, రాకెట్ బాయ్స్, రుస్తమ్ వంటి ప్రముఖ ప్రాజెక్ట్స్లో ఆయన పని చేశారు. కాబట్టి రాజకీయ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీకి ఈ సినిమాతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టమైంది.
ఈ విషయం తేలిన తర్వాత కూడా మీమ్స్ మాత్రం ఆగలేదు. “ఇంటర్నెట్కు కావాల్సింది ఇలాంటి చిన్న తప్పులే” అంటూ నెటిజన్లు నవ్వుకున్నారు. ఈ అనుకోని గందరగోళం సినిమాకు మరింత ప్రచారం తీసుకొచ్చిందనే చెప్పాలి.
ఇదిలా ఉండగా.. ధురంధర్ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని సాధించినట్లు సమాచారం. రణవీర్ సింగ్, అర్జున్ రాంపాల్, ఆర్. మాధవన్, సంజయ్ దత్, అక్షయ్ ఖన్నా, సారా అర్జున్ నటించిన ఈ సినిమా ఇప్పటికీ హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఇప్పటికే రెండో భాగాన్ని కూడా ప్రకటించడంతో, ధురంధర్ పై ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.