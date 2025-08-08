English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Penny Stock: అందరి దృష్టి రాహుల్ గాంధీ పోర్ట్ ఫోలియో స్టాక్ పైనే.. ఏడాదిలో ఏకంగా 164శాతం లాభం..!!

Rahul Gandhi's stock portfolio: మీడియా సెక్టార్ కు చెందిన ప్రముఖ కంపెనీ వెర్టోజ్ లిమిటెడ్ షేర్లు మంచి ఫోకస్ లో ఉన్నాయి. ఒక్క ఏడాదిలో ఈ కంపెనీ షేర్లు ఏకంగా 164శాతం లాభాన్ని తమ షేర్ హోల్డర్స్ కు అందించింది. ఈ కంపెనీ గత నెలలో ఎక్స్ బోనస్ తో పాటు ఎక్స్ స్ప్లిట్ కూడా ట్రేడ్ చేసింది. 
కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ పోర్ట్ ఫోలియో స్టాక్ అందరి ద్రుష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. క్యూ 1 ఫలితాల్లో ఈ కంపెనీ మంచి లాభాలను అందుకుంది. గత ఏడాది కాలంలోనే ఏకంగా 164శాతం మేర లాభాన్ని అందించింది. గత నెలలో ఎక్స్ బోనస్, ఎక్స్ స్ప్లిట్ ట్రేడింగ్ చేసింది. ఈ స్టాక్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

స్మాల్ క్యాప్ కేటగిరికి చెందిన మీడియా సెక్టార్ అయిన వెర్టోజ్ లిమిటెడ్ ఆగస్టు 7వ తేదీన ఈ కంపెనీకి సంబంధించి 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం జూన్ తో ముగిసిన మొదటి త్రైమాసికానికి సంబంధించిన ఆర్థిక ఫలితాలను రిలీజ్ చేసింది. ఈ క్యూ 1 రిజల్ట్స్ లో కంపెనీ నికర లాభం 66శాతం పెరిగింది.   

మరోవైపు ఈ కంపెనీ షేర్ గతేడాది కాలంలో నిఫ్టీ రిటర్న్స్ ను మించి భారీ లాభాన్ని నమోదు చేసింది. గతేడాది కాలంలో ఈ కంపెనీ ఏకంగా 164 శాతం లాభాన్ని తమ షేర్ హోల్డర్స్ కి అందించింది.   

అదేవిధంగా గత నెలలో ఈ కంపెనీ ఎక్స్ బోనస్ తోపాటుగా ఎక్స్ స్ల్పిట్ కూడా ట్రేడ్ చేసింది. కంపెనీ 1:1రేషియలో బోనస్ షేర్స్ తోపాటు 1:10 రేషియోలో స్టాక్ స్ల్పిట్ కు ఆమోదం తెలిపింది.  వాటికి సంబంధించిన రికార్డు డేట్ ను జులై 5గా నిర్ణయించింది. దీనిలో భాగంగా జులై 5న ఈ కంపెనీ షేర్లు ఎక్స్ బోనస్ తోపాటు ఎక్స్ స్ల్పిట్ ట్రేడ్ చేశాయి. ఈ కంపెనీ పెన్నీ స్టాక్ రూ. 100లోపు ఉంది.   

కంపెనీ ఎక్స్చేంజ్ ఫైలింగ్ లో పేర్కొన్న ప్రకారం..ఇటీవల జరిగిన కంపెనీ బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మీటింగ్ లో 1:1 రేషియలో బోనస్ షేర్ల జారీకి కంపెనీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆమోదం తెలిపింది. అంటే రికార్డు తేదీ నాటికి ఎవరైతే రూ. 1ఫేస్ వ్యాల్యూ కలిగిన 1 ఈక్విటీ షేర్ ను తన డీమ్యాట్ అకౌంట్ లో కలిగి ఉంటారో..అలాంటి వారికి అదనంగా రూ. 1ఫేస్ వ్యాల్యూ కలిగిన మరో ఈక్విటీ షేర్ ను బోనస్ గా ఇచ్చేందుకు బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది. బోనస్ షేర్ల జారీకి సంబంధించి రికార్డు డేట్ ను కూడా జులై 5వ తేదీగా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ నిర్ణయించినట్లు కంపెనీ తమ ఎక్స్చేంజ్ ఫైలింగ్ లో వెల్లడించింది.   

గురువారంతో ముగిసిన ట్రేడింగ్ సెషన్ లో వెర్టోజ్ లిమిటెడ్ షేరు ధర 8.3 వాతం లాభపడింది. ఈ షేరు 52 వారాల గరిష్ట ధర రూ. 385గాను 52వారాల కనిష్ట ధర రూ. 73.01 గా ఉంది. గత వారం రోజుల్లో ఈ షేరు ధర సుమారు 10శాతం లాభాన్ని అందించింది. గత నెల రోజుల్లో 9శాతం లాభాన్ని నమోదు చేసింది. 6 నెలల్లో సుమారు 11 శాతం, ఏడాది కాలంలో 164శాతం లాభాన్ని తమ వాటాదారులకు అందించింది. కాగా ఈ కంపెనీ మార్కెట్ క్యాప్ ప్రస్తుతం రూ. 810కోట్లుగా ఉంది.   

Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.

