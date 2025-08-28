English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rahul Sipligunj Fiancee: సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్‌కి కాబోయే భార్య బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటో తెలిస్తే షాక్ అవ్వడం ఖాయం..!

Rahul Sipligunj Fiancee Harinya Reddy: టాలీవుడ్ సింగర్.. రాహుల్ సిప్లిగంజ్ త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకోబోతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇటీవలే ఆయన తన సుదీర్ఘ కాలపు ప్రేయసి హరిణ్యా రెడ్డితో ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నాడు. అయితే రాహుల్ పెళ్లి చేసుకోబోయే హరిణ్యా రెడ్డి ఎవరు..? ఆమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటి..? అని ఫ్యాన్స్ తెగ సెర్చ్ చేస్తున్నారు.
 
సింగర్, బిగ్ బాస్ విన్నర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ త్వరలోనే వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాడు. చాలా కాలంగా ప్రేమిస్తూ వస్తోన్న తన ప్రేయసి హరిణ్యా రెడ్డితో రీసెంట్‌గా ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నాడు. అయితే రాహుల్ ఎంగేజ్మెంట్ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్ అవుతున్నాయి.  

ఇక ఇప్పుడు అందరి చూపు రాహుల్ పెళ్లి చేసుకోబోయే హరిణ్యా రెడ్డి పైనే ఉంది. ఆమె గురించి తెలుసుకోవాలని రాహుల్ అభిమానులు తెగ ట్రై చేస్తున్నారు. అయితే హరిణ్యా రెడ్డి ఓ పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ నుండి వచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది. టీడీపీ సీనియర్ నేత, NUDA ఛైర్మన్ కోటంరెడ్డి శ్రీనివాసులు రెడ్డి సోదరుడి కుమార్తె ఈ హరిణ్యా రెడ్డి.   

అయితే హరిణ్యా రెడ్డి యూసుఫ్‌గూడ సెయింట్ మేరీస్ కాలేజీలో బి.ఎ. మాస్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ జర్నలిజం చదివింది. తర్వాత బిగ్ బాస్ నిర్వహించే ఎండేమోల్ షైన్ ఇండియా కంపెనీలో ఆమె ప్రొడ్యూసర్‌గా కూడా పనిచేసింది. అయితే.. వీరిద్దరూ ఐదేళ్ల క్రితం నుండే లవ్ చేసుకుంటున్నట్లుగా సమాచారం.   

రాహుల్ సిప్లిగంజ్ ప్రతి సంవత్సరం హరిణ్యారెడ్డికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు చెప్పడం మర్చిపోలేదు. సినిమాల్లో గాయకుడిగా స్థిరపడాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న రాహుల్.. తన సొంత ఆల్బమ్ పాటలతో పేరు తెచ్చుకున్నాడు. ఈ ఆల్బమ్ పాటలకు అతని సోదరుడు ఒక నిర్మాతగా, హరిణ్యా రెడ్డి మరో నిర్మాతగా పనిచేశారు.   

రాహుల్ తన నాటు నాటు పాటతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొంది.. ఆస్కార్ అవార్డులో భాగమయ్యాడు. కుటుంబసభ్యులు, సన్నిహితుల సమక్షంలోనే ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్న ఈ కపుల్.. త్వరలో గ్రాండ్‌గా పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు.

