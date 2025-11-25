English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rahul Sipligunj: కాబోయే భార్యకు అదిరిపోయే సర్‌ప్రైజ్‌ ఇచ్చిన రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్‌..!

Rahul Sipligunj Wedding Gift: ఈనెల 27వ తేదీ సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ వివాహం జరగనున్న సంగతి తెలిసిందే. ఆయన హరిణ్యా రెడ్డిని వివాహం చేసుకోబోతున్నారు. అయితే సంగీత్ వేడుకలు కూడా అట్టహాసంగా జరుగుతున్నాయి.  ఈ ప్లేబ్యాక్‌ సింగర్ తనకు కాబోయే భార్యకు అదిరిపోయే గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. సంగత్‌ వేడుకకు టీమిండియా క్రికెటర్ చాహాల్‌ను ఆహ్వానించారు. 
 
 స్టార్ సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ తన కాబోయే భార్యకు ఊహించని సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఇంత గిఫ్ట్ పెద్ద గిఫ్ట్ ఇచ్చినందుకు జీవితంలో మర్చిపోలేను అంటూ హరిణ్యా రెడ్డి కూడా పోస్ట్ చేసింది. ఈనెల 27వ తేదీ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ హరిణ్యల వివాహం సంగతి తెలిసిందే.  

ఇప్పటికే వారి సంగీత్‌ వేడుకలు కూడా అట్టహాసంగా జరుగుతున్నాయి.ఈ తరుణంలో కాబోయే భార్యకు ఈ స్టార్ సింగర్ టీం ఇండియా స్పిన్నర్ అయిన చాహాల్‌ను ఆహ్వానించారు. ఆయనతో దిగిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఊహించని గిఫ్ట్ ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు రాహుల్ అంటూ కూడా పోస్ట్ చేసింది హరిణ్య.  

ఇదిలా ఉండగా ఈ క్రికెటర్‌కు హరిణ్య వీరాభిమాని. మా సంగీత్ కు వచ్చినందుకు చాహాల్‌కు కూడా ధన్యవాదాలు అంటూ ఆమె సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన పోస్ట్ వైరల్ అవుతూ ఉంది. ఇక వీరి పెళ్లికి సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు కూడా హాజరు అవ్వనున్నారు.  

 నిశ్చితార్థం జరిగిన తర్వాత ఇద్దరూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కూడా కలిసి పెళ్లికి ఆహ్వానించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక హరిణ్యా రెడ్డి నుడా చైర్మన్ కోటంరెడ్డి శ్రీనివాసులు రెడ్డి సోదరుడి కుమార్తె. ఇక నిశ్చితార్థం సమయంలో కూడా హరిణ్యకు రాహుల్ ఓ ఖరీదైన హ్యాండ్ బ్యాగ్ కూడా గిఫ్ట్ ఇచ్చారు.  

 నవంబర్ 27వ తేదీ వీరిద్దరి వివాహం జరగనుంది. ఇప్పటికే సంగీత్, హల్దీ వేడుకలు కూడా ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. వారి పెళ్లికి సంబంధించిన ఫోటోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూనే ఉన్నాయి. వివాహ వేడుక అంగరంగ వైభవంగా జరగనుంది.  

 రాహుల్ సిప్లిగంజ్ హరిణ్యా రెడ్డిల వివాహం అంగరంగ వైభవంగా హైదరాబాద్ లోని ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ లోని ఓ లగ్జరీ ప్యాలెస్ లో జరగనున్నట్లు సమాచారం.  వీరి పెళ్లి ముహూర్తం 27వ తేదీ ఉదయం 5 గంటల సమయం. రాహుల్‌ 'నాటు నాటు పాట' ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.  

 ఓల్డ్ సిటీ నుంచి తన ప్రస్థానం మొదలుపెట్టి ఆస్కార్ స్థాయికి వెళ్లిన రాహుల్ సిప్లిగంజ్‌ను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. తనదైన శైలిలో పాటలు పాడే రాహుల్ ఎంతో పేరు సంపాదించుకున్నారు. ప్రధానంగా బోనాలు, వినాయక చవితి ప్రత్యేక సాంగ్స్ తో రాహుల్ సిప్లిగంజ్‌కు క్రేజ్‌ ఉంది.

