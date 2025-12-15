Rail Coach Factory Kapurthala Vacancy 2025 Notification: రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ (RCF) పోస్టులకు ఇండియన్ రైల్వేస్ ప్రత్యేకమైన జాబ్ నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. ఇందలో భాగంగా ఉద్యోగాలు సంపాదించిన వారికి ఏకంగా జీతం రూ.22 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
Rail Coach Factory Vacancy 2025 Notification: ఇండియన్ రైల్వేస్లో జాబ్ కొట్టాలనుకుంటున్నారా? మీ కోసం భారత రైల్వే అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ (RCF) పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇందులో భాగంగా 2025–26 సీజన్ కోసం 550 పోస్టులను భర్తీ చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. కపుర్తలలోని ఈ పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నట్లు నోటిఫికేషన్లో అధికారికంగా వెల్లడించారు. అయితే, ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ (RCF) 2025–26 సీజన్లో భాగంగా ఈ నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఉద్యోగాలు పొందాలనుకునేవారు కేవలం 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉంటే చాలని నోటిఫికేషన్లో క్లియర్గా పేర్కొంది. అలాగే ట్రేడ్లో ITI సర్టిఫికేట్ కలిగి అభ్యర్థులు కూడా ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన దరఖాస్తు తేది కూడా ప్రారంభమైంది. అంతేకాకుండా ఈ అధికారక నోటిఫికేషన్లో వచ్చే ఏడాది జనవరి 7 చివరి తేదిగా కూడా తెలిపారు.
ఇక ఈ నోటిఫికేషన్లో విద్యా అర్హతకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ జాబ్స్కి దరఖాస్తు చేసుకునేవారు 50 శాతం కంటే ఎక్కువ మార్కులతో 10వ తరగతి పాస్ అయ్యి ఉంటే చాలు. దీంతో పాటు ఐటీఐ సర్టిఫికేట్ కూడా తప్పకుండా కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుందని నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్నారు. ఈ సర్టిటిఫికేట్ కలిగిన వ్యక్తులు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఇక వయోపరిమితి వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ జాబ్స్కి అప్లై చేసుకునే అభ్యర్థులు తప్పకుండా కనీస వయస్సు 15 సంవత్సరాలు కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా గరిష్ట వయస్సు 24 సంవత్సరాలు ఉండాలని నోటిఫికేషన్లో వెల్లడించారు. SC/ST అభ్యర్థులకు 5 సంవత్సరాల పాటు వయోపరిమితి సడలింపు కూడా అందించినట్లు తెలిపారు.
ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేస్తున్నవారు తప్పకుండా ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. OBC వర్గాలకు సంబంధించినవారు రూ.100 వరకు ఫీజును చెల్లించి.. ఈ జాబ్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. అలాగే SC, ST, PwBD అభ్యర్థులకు మాత్రం ఎలాంటి ఫీజు లేదని ఈ నోటిఫికేషన్లో అధికారికంగా తెలిపారు. అలాగే ఇతర అభ్యర్థులకు కూడా ఈ రుసుము ఉండదు..
ఇక ఈ జాబ్స్లో సెలక్ట్ అయిన అభ్యర్థులకు జీతం రూ. 20 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే, ఎంపికను బట్టి రూ.25 వేల వరకు కూడా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రతి ఏడాది సాలరీ పెరిగే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. ఇక ప్రొడక్షన్ ఇంజనీర్లు లేదా సూపర్వైజర్లకు ప్రతి నెల నెలకు రూ.80,000 వరకు జీతం ఉంటుంది. ఈ ఉద్యోగాలును అప్లై చేసుకోవాలనుకునేవారు ఇండియన్ రైల్వేస్ అధికారక వెబ్సైట్ను సందర్శించాల్సి ఉంటుంది.