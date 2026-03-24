8th Pay Commission: ఈ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. శ్రీరామ నవమికి ప్రభుత్వం భారీ కానుక..!

8th Pay Commission Latest Updates: శ్రీరామ నవమి ముందు రైల్వే సిబ్బందికి కేంద్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. కిలోమీటరేజ్ అలవెన్స్, కిలోమీటరేజ్కు బదులుగా ఇచ్చే అలవెన్స్ (ALK)లను 25 శాతం పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నిర్ణయం 2024 జనవరి 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చేలా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ అలవెన్స్ సవరణతో రైల్వే సిబ్బందికి ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..
కిలోమీటరేజ్ అలవెన్స్, కిలోమీటరేజ్కు బదులుగా ఇచ్చే అలవెన్స్ రేట్లను సవరిస్తున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. ఆల్ ఇండియా రైల్వేమెన్స్ ఫెడరేషన్ (AIRF), నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ రైల్వేమెన్ (NFIR), ఇతర రైల్వే ఫెడరేషన్ల నుంచి చాలా రోజుల వస్తున్న డిమాండ్ మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
కిలోమీటరేజ్ అలవెన్స్ కింద, లోకో పైలట్లు, గార్డుల వంటి రైలు సిబ్బంది.. వారు రైలు నడిచిన ప్రతి కిలోమీటరుకు ఇక నుంచి మరింత ఎక్కువ డబ్బు అందుకుంటారు. కిలోమీటరేజ్ అలవెన్స్ను 25 శాతం పెంచుతున్నట్లు కేంద్రం ప్రకటించింది.
డ్రైవర్లు, గార్డులు రైళ్లను నడిపినప్పుడు లేదా విధి నిర్వహణలో ప్రయాణించినప్పుడు.. జీతంతో పాటు, ప్రయాణించిన కిలోమీటర్ల ఆధారంగా కొంత మొత్తాన్ని అందుకుంటారు. ఈ రేటును గతంలో కంటే ఇప్పుడు 25 శాతం పెంచారు.
ఇక కిలోమీటర్లకు బదులుగా భత్యం (ALK) పథకం కింద రైళ్లను నడిపే సిబ్బందిని కొన్నిసార్లు శిక్షణ, వైద్య పరీక్షలు లేదా సమావేశాలకు వెళతారు. ఈ సమయంలో వారు ప్రయాణించిన కిలోమీటర్లకు అందుకునే డబ్బును కూడా 25 శాతం పెంచారు.
ప్రభుత్వం నిర్ణయంతో లోకో పైలట్లు, అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్లు, రైలు మేనేజర్లకు (గార్డులు) భారీ ప్రయోజనం చేకూరనుంది. 2,00,000 మంది ఉద్యోగులకు జనవరి 2024 నుంచి బకాయిలను ప్రభుత్వం చెల్లించనుంది.