Railway Charges: రైల్వే ప్రయాణికులకు బిగ్‌ షాక్‌.. భారీగా ఛార్జీలు పెంపు!

Railway Charges Hike Big Shock To Railway Passengers: భారతీయ రైల్వే శాఖ ప్రయాణికులకు భారీ షాక్. ఛార్జీలను కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీగా పెంచింది. టికెట్ ఛార్జీలు కాకుండా లగేజీ ఛార్జీలు పెంచుతూ రైల్వే శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పెంచిన ఛార్జీల ధరలు ఇలా ఉన్నాయి.
Railway Charges Hike: ప్రయాణికులకు భారతీయ రైల్వే శాఖ భారీ షాక్ ఇచ్చింది. టికెట్ ప్రయాణ ఛార్జీలు యథావిధిగా ఉండగా.. లగేజీ ఛార్జీలను పెంచేసింది. అధిక లగేజీకి అదనపు చార్జీలు పెంచుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఛార్జీల పెంపుతో పేదవాడికి రైల్వే ప్రయాణం భారం కానుంది.
ఎక్స్ట్రా లగేజీకి ఛార్జీలు పెంచుతున్నట్లు రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ ప్రకటించారు. సెకండ్ క్లాస్ ప్రయాణికుడు ఉచితంగా 35 కేజీలు తీసుకెళ్లవచ్చు. అదనపు రుసుం చెల్లించి 70 కేజీలు ప్రయాణ సమయంలో ప్రయాణికులు రైలులో తీసుకెళ్లవచ్చని రైల్వే శాఖ తెలిపింది. స్లీపర్ తరగతి ప్రయాణికులు ఉచితంగా 40 కేజీలు చెల్లించనుండగా.. అదనంగా రుసుం చెల్లించి 80 కేజీలు ప్రయాణ సమయంలో ప్రయాణికులు తీసుకెళ్లవచ్చు.
ఏసీ త్రీ టైర్ ప్రయాణికులు ఉచితంగా 40 కేజీలు తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఫస్ట్ క్లాస్, ఏసీ టూ టైర్ ప్రయాణికులు ఉచితంగా 50 కేజీలు, అదనపు రుసుం చెల్లించి 100 కేజీలు వెంట తీసుకెళ్లవచ్చు. ఏసీ ఫస్ట్ క్లాస్ ఉచితంగా 70, డబ్బులు చెల్లించి 150 కేజీల సామగ్రి వెంట తీసుకువెళ్లవచ్చు.
మరికొన్ని నిర్ణయాలను లోక్సభలో రైల్వే శాఖమంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ ప్రకటించారు. ఐఆర్సీటీసీ-ఈ-వాలెట్ నుంచి నగదు విత్డ్రాకు వీల్లేదని తెలిపారు. రైలు బయల్దేరడానికి 10 గంటల ముందే చార్ట్ ప్రిపరేషన్ ఉంటుందని వెల్లడించారు. ఉదయం 5 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటలలోగా బయల్దేరే రైళ్లకు మొదటి రిజర్వేషన్ చార్ట్ను అంతకుముందు రోజు రాత్రి 8 గంటలకు సిద్ధం చేస్తారని కేంద్ర మంత్రి వివరించారు.
మధ్యాహ్నం 2.01 గంటల నుంచి అర్ధరాత్రి 11.59 గంటలలోగా, అర్ధరాత్రి 12 గంటల నుంచి ఉదయం 5 గంటలలోగా ప్రయాణించే రైళ్లకు ఫస్ట్ రిజర్వేషన్ చార్ట్ను రైలు బయల్దేరడానికి 10 గంటల ముందు విడుదల చేయనున్నారు. ఈ విషయాన్ని లోక్సభలో అశ్వినీ వైష్ణవ్ తెలిపారు.