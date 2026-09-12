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రైల్వే ఉద్యోగులకు బంపర్ న్యూస్.. ఇకపై లగ్జరీ అపార్ట్‌మెంట్లు.. 2BHK, 3BHK ఫ్లాట్లు!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 12, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 12:39 PM IST

Railway Employees New 2bhk 3bhk Flats: రైల్వే ఉద్యోగుల కోసం రైల్వే శాఖ ఒక అద్భుతమైన గుడ్ న్యూస్ అందించింది. ఇరుకైన క్వార్టర్లలో నివసిస్తున్న ఉద్యోగులను దృష్టిలో పెట్టుకొని వారికోసం కొత్తగా 2BHK, 3BHK ఫ్లాట్లను కేటాయించబోతున్నట్లు సమాచారం.. ఇప్పటికే శిథిలావస్థలో ఉన్న కొన్ని క్వార్టర్లను గుర్తించి ముందుగా ఆయా ఉద్యోగులకు కొత్త ఫ్లాట్లను సమకూర్చబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది..

Railway Employees New 2bhk 3bhk Flats Telugu: భారత రైల్వేలో సేవలందిస్తున్న లక్షలాదిమంది ప్రభుత్వ రైల్వే ఉద్యోగులకు రైల్వే బోర్డు అద్భుతమైన శుభవార్తను అందించింది. ఏళ్ల తరబడి పాతబడిన, శిథిలావస్థకు చేరిన ఇరుకైన క్వార్టర్లలో నివసిస్తున్న ఉద్యోగుల జీవన ప్రమాణాలను పెంచేందుకు రైల్వే శాఖ భారీ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇకపై పాత క్వార్టర్ల స్థానంలో అత్యాధునిక సౌకర్యాలు కలిగిన భారీ భవనాలను నిర్మించి.. ఉద్యోగుల కోసం 2BHK, 3BHK ఫ్లాట్లను కేటాయించాలని నిర్ణయించింది..

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నివాసయోగ్యం

ప్రస్తుతం చాలా ప్రాంతాల్లో రైల్వే కాలనీలు 50 ఏళ్లకు పైబడిన పాతబడి.. నివాసయోగ్యం కాకుండా మారాయి. వీటిని దశలవారీగా కూల్చేసి.. భూమిని పూర్తిస్థాయిలో సద్వినియోగం చేసుకునేలా కనీసం నాలుగు నుంచి ఐదు అంతస్తుల గల టవర్లను నిర్మించనున్నారు. ఇప్పటికే రైల్వే బోర్డు జోనల్ రైల్వే తో పాటు ప్రొడక్షన్ యూనిట్లకు ప్రత్యేకమైన ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు కూడా తెలుస్తోంది..

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కొత్త ప్రాజెక్టు

ఈ కొత్త ప్రాజెక్టుల ద్వారా టైప్ టు తో పాటు టైప్ త్రీ కేటగిరి క్వార్టర్ల విస్తీర్ణం భారీగా పెరగబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఉద్యోగులకు కేవలం నివాసం మాత్రమే కాకుండా కార్పొరేట్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీల తరహాలో వసతులు లభించబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఇందులో భాగంగా విశాలమంతమైన ప్లేగ్రౌండ్స్ తో పాటు వివిధ వసతులు కలిగించేందుకు రైల్వే శాఖ సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది..   

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2BHK ఫ్లాట్లు

అధికారిక సమాచారం ప్రకారం.. చిన్న గదుల స్థానంలో ఆధునిక లే అవుట్ లతో పాటు విశాలవంతమైన 3BHK తో పాటు 2BHK ఫ్లాట్లు అందుబాటులోకి రాబోతున్నాయి. కనీసం మూడు అంతస్తుల కంటే ఎక్కువగా ఎత్తు ఉంటే ప్రతి భవనంలో లిఫ్ట్ తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందే.. అంతేకాకుండా విద్యుత్ కోతలు లేకుండా నిరంతరం విద్యుత్ కోసం భవనాల పైకప్పులపై సోలార్ ప్లాంట్లు కూడా అమర్చబోతున్నారు. 

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మాడ్యులర్ కిచెన్ ఫిట్టింగ్

అదే విధంగా మాడ్యులర్ కిచెన్ ఫిట్టింగ్ తో పాటు ఉద్యోగుల వసతి కోసం ప్రత్యేకమైన కార్లకు సంబంధించిన పార్కింగ్ సదుపాయం ని కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నారు.. ఈ పునర్నిర్మాణ ప్రాజెక్టు కోసం రైల్వే వర్క్స్ ప్రోగ్రాం ప్లాన్ హెడ్ 51 కింద నిధులను సమకూర్చబోతోంది.. అంతేకాకుండా అవకాశం ఉన్నచోట్ల ఈ నివాస ప్రాజెక్టులను రైల్వే స్టేషన్లను అభివృద్ధి తో పాటు అమృత్ భారత స్టేషన్ పథకంతో అనుసంధానం చేయాలని రైల్వే శాఖ భావిస్తూ ఉందట..  

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రైల్వే ఉద్యోగస్తులకు..

ఈ నిర్ణయంతో రైల్వే ఉద్యోగస్తుల కుటుంబాలకు సురక్షితమైన.. ఆధునిక జీవన వాతావరణం లభించబోతోంది. ఇప్పటికే పలు జోన్లలో శిథిలావస్థలో ఉన్న కాలనీలో గుర్తింపు ప్రక్రియ వేగవంతం జరిగినట్లు సమాచారం. పాతబడిన భవనాలను ముందుగా గుర్తించి పాటి స్థలాల్లోనే అద్భుతమైన నిర్మాణాలను చేపట్టబోతున్నట్లు రైల్వే శాఖ యోచిస్తోందట..

TAGS:
Railway Quarters
Railway Quarters News
Railway Staff
Railway Staff News
Quarters Redevelopment
Railway Quarters Telugu News

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