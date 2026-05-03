English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
  • Railway Jobs 2026: రైల్వేలో కొలువుల జాతర.. 11,127 పోస్టుల భ‌ర్తీకి నోటిఫికేష‌న్.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే!

Railway Jobs 2026: రైల్వేలో కొలువుల జాతర.. 11,127 పోస్టుల భ‌ర్తీకి నోటిఫికేష‌న్.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే!

Railway Jobs 2026: దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తున్న అభ్యర్థులకు రైల్వే శాఖ మంచి అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డు (RRB) అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ (ALP) పోస్టుల భర్తీకి పెద్ద సంఖ్యలో నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నియామకాల ద్వారా మొత్తం 11,127 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. 
 
1 /5

రైల్వేలో ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా..? అయితే ఈ గుడ్‌న్యూస్ మీ కోసమే. దేశంలోని పలు రైల్వే జోన్లలో ఖాళీగా ఉన్న 11,127 వేల అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ పోస్టుల భర్తీకి ఆర్ఆర్‌బీ భారీ సంఖ్యలో నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. సికింద్రాబాద్‌తో పాటు అహ్మదాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై, కోల్‌కతా, ముంబై, పట్నా, భువనేశ్వర్, గువాహటి, చండీఘడ్ వంటి అనేక ప్రాంతాల్లో ఈ పోస్టులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.    

2 /5

ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేయాలంటే అభ్యర్థులు కనీసం పదో తరగతి ఉత్తీర్ణులు కావాలి. అదనంగా సంబంధిత ట్రేడ్లలో ఐటీఐ లేదా డిప్లొమా పూర్తి చేసి ఉండాలి. వయస్సు పరంగా 2026 జూలై 1 నాటికి 18 నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. రిజర్వేషన్ కేటగిరీలకు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వయో పరిమితిలో సడలింపులు వర్తిస్తాయి.   

3 /5

ఇక అభ్యర్థుల ఎంపిక పలు దశల్లో జరుగుతుంది. ముందుగా కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షలు (CBT-1, CBT-2) నిర్వహిస్తారు. ఈ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులైన వారికి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ నిర్వహించి తుది ఎంపిక చేస్తారు. ఎంపికైన వారికి ప్రారంభంగా నెలకు రూ.19,900 వేతనం ఇవ్వడంతో పాటు ఇతర అలవెన్స్‌లు కూడా అందిస్తారు.   

4 /5

ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు ప్రక్రియ మే 15, 2026 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఆసక్తి, అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్ ద్వారా జూన్ 14, 2026 లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా అప్లికేషన్ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.   

5 /5

ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తక్కువ అర్హతలతోనే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పొందే మంచి అవకాశం లభిస్తోంది. ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు సమయానికి దరఖాస్తు చేసుకుని ఈ అవకాశాన్ని మిస్ చేసుకోకండి.   

RRB Recruitment 2026 RRB ALP Recruitment 2026 railway jobs Railway Jobs India 2026 Assistant Loco Pilot Vacancy Govt Jobs Indian Railway

Next Gallery

Tirumala: మే 12న తిరుమలలో హనుమజ్జయంతి వేడుకలు.. భక్తులకు ఉచితం, రికార్డు స్థాయి దర్శనాలు..!