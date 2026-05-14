Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Job Notification in Telugu States: 11,127 ఉద్యోగాలు.. రేపటి నుంచే దరఖాస్తులు!

Job Notification in Telugu States: 11,127 ఉద్యోగాలు.. రేపటి నుంచే దరఖాస్తులు!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 14, 2026, 07:08 PM IST|Updated: May 14, 2026, 07:08 PM IST

Job Notification in Telugu States:రైల్వే ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగ యువతకు గుడ్ న్యూస్ వచ్చింది. భారతీయ రైల్వే శాఖ భారీ ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 11,127 అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు.

ALP vacancies1/5

ఈ ఉద్యోగాలకు రేపటి నుంచి దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. అభ్యర్థులు జూన్ 14 వరకు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల యువతకు కూడా ఇందులో మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. సికింద్రాబాద్ రైల్వే బోర్డు పరిధిలోనే 1,420 పోస్టులు ఉన్నట్లు సమాచారం. అలాగే మాజీ సైనికుల కోసం అదనంగా 1,115 పోస్టులు కేటాయించారు.  

Secunderabad railway jobs2/5

ఈ ఉద్యోగాలకు 10వ తరగతి పాస్ అయినవారితో పాటు ఐటీఐ లేదా డిప్లొమా పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు అర్హులు. అభ్యర్థుల వయస్సు 18 నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.  

Indian Railways recruitment3/5

ఎంపిక ప్రక్రియలో భాగంగా ముందుగా కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఇందులో రెండు దశల పరీక్షలు ఉంటాయి. ఆ తర్వాత సీబీఏటీ, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ పరీక్షల ఆధారంగా తుది ఎంపిక జరుగుతుంది.  

railway jobs notification4/5

రైల్వే ఉద్యోగాలకు దేశవ్యాప్తంగా ఎప్పుడూ మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కావడంతో యువత ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపుతున్నారు. స్థిరమైన ఉద్యోగం, మంచి జీతం, ఇతర సదుపాయాలు ఉండటంతో ఈ పోస్టులకు పోటీ భారీగా ఉండే అవకాశం ఉంది.  

Assistant Loco Pilot jobs5/5

అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. పూర్తి వివరాలు, అర్హతలు, పరీక్ష తేదీలు తదితర సమాచారం భారతీయ రైల్వే అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంటాయి. ప్రస్తుతం ఈ నోటిఫికేషన్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. చాలా మంది యువత వెంటనే దరఖాస్తులకు సిద్ధమవుతున్నారు.

Tags:
Railway ALP recruitment 2026
Assistant Loco Pilot Jobs
Railway jobs notification
Indian Railways recruitment
Secunderabad railway jobs
ALP vacancies

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘సినిమా బండి’ స‌క్సెస్ త‌ర్వాత నటుడిగా నా కెరీర్ పూర్తిగా మారిపోయింది: రాగ్ మ‌యూర్‌

‘సినిమా బండి’ స‌క్సెస్ త‌ర్వాత నటుడిగా నా కెరీర్ పూర్తిగా మారిపోయింది: రాగ్ మ‌యూర్‌

Actor Rag Mayur1 hr ago
2

ఏపీ క్యాబినెట్ మీటింగ్‌లో కీలక నిర్ణయాలు..నో వెహికల్ డే, ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్

Andhra pradesh news1 hr ago
3

Mr Work From Home: మోదీ మాటతో మా సినిమాకి మరింత బలం వచ్చిందంటున్న వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్

Mr Work From Home Movie2 hrs ago
4

AMCA Project: అనంతపురం జిల్లాకు మరో వరం.. కరువు సీమలో భారీ యుద్ధ విమాన ప్రాజెక్టు

Advanced Medium Combat Aircraft Programme2 hrs ago
5

నోరూరించే ఉల్లిపాయ-చింతపండు కారా చట్నీ..ట్యాంగీ స్పైసీగా నెయ్యి కలిపి తింటే అమోఘం!

Spicy Kaara Chutney2 hrs ago