/Job Notification in Telugu States: 11,127 ఉద్యోగాలు.. రేపటి నుంచే దరఖాస్తులు!

Job Notification in Telugu States:రైల్వే ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగ యువతకు గుడ్ న్యూస్ వచ్చింది. భారతీయ రైల్వే శాఖ భారీ ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 11,127 అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు.
ఈ ఉద్యోగాలకు రేపటి నుంచి దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. అభ్యర్థులు జూన్ 14 వరకు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల యువతకు కూడా ఇందులో మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. సికింద్రాబాద్ రైల్వే బోర్డు పరిధిలోనే 1,420 పోస్టులు ఉన్నట్లు సమాచారం. అలాగే మాజీ సైనికుల కోసం అదనంగా 1,115 పోస్టులు కేటాయించారు.
ఈ ఉద్యోగాలకు 10వ తరగతి పాస్ అయినవారితో పాటు ఐటీఐ లేదా డిప్లొమా పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు అర్హులు. అభ్యర్థుల వయస్సు 18 నుంచి 30 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
ఎంపిక ప్రక్రియలో భాగంగా ముందుగా కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఇందులో రెండు దశల పరీక్షలు ఉంటాయి. ఆ తర్వాత సీబీఏటీ, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ పరీక్షల ఆధారంగా తుది ఎంపిక జరుగుతుంది.
రైల్వే ఉద్యోగాలకు దేశవ్యాప్తంగా ఎప్పుడూ మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కావడంతో యువత ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపుతున్నారు. స్థిరమైన ఉద్యోగం, మంచి జీతం, ఇతర సదుపాయాలు ఉండటంతో ఈ పోస్టులకు పోటీ భారీగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. పూర్తి వివరాలు, అర్హతలు, పరీక్ష తేదీలు తదితర సమాచారం భారతీయ రైల్వే అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. ప్రస్తుతం ఈ నోటిఫికేషన్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. చాలా మంది యువత వెంటనే దరఖాస్తులకు సిద్ధమవుతున్నారు.