Railway Alert: రైల్వే ప్రయాణికులకు బిగ్ అలర్ట్.. మార్చ్ 26, 27 అవన్నీ బంద్..!

Railway Reservation Alert: ప్రయాణికులకు ఒక ముఖ్యమైన అప్డేట్ బయటకు వచ్చింది. రెండు రోజుల పాటు ప్రధాన సేవలు అందుబాటులో లేకపోవచ్చని సమాచారం. ఈ సమయంలో టికెట్లకు సంబంధించిన కొన్ని పనులు చేయడం కష్టమవుతుంది. అందుకే ముందుగానే ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోవడం, అవసరమైన పనులను ముందే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
రైల్వే ప్రయాణికులకు ముఖ్యమైన అలర్ట్ వచ్చింది. మార్చి 26.. 27 తేదీల్లో రైల్వే ఆన్లైన్ రిజర్వేషన్ సేవలు తాత్కాలికంగా నిలిపివేయబడనున్నాయి. ఈ విషయాన్ని భారతీయ రైల్వే అధికారులు అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఢిల్లీ డివిజన్ పరిధిలో నిర్వహణ పనులు చేపట్టాల్సి ఉండటంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
మార్చి 26 రాత్రి 11:45 గంటల నుంచి మార్చి 27 ఉదయం 4:45 గంటల వరకు ఈ సేవలు పూర్తిగా పనిచేయవు. ఈ సమయంలో రైల్వే ప్రయాణికులు ఆన్లైన్ ద్వారా టికెట్లు బుక్ చేసుకోవడం, టికెట్లు క్యాన్సిల్ చేయడం, లేదా పీఎన్ఆర్ స్టేటస్ చెక్ చేయడం సాధ్యం కాదు. అంటే IRCTC వెబ్సైట్ లేదా మొబైల్ యాప్ ద్వారా ఎలాంటి సేవలు అందుబాటులో ఉండవు.
ఇక ఈ సమయంలో ఈ-టికెట్ సేవలు కూడా నిలిచిపోతాయి. ముందుగా బుక్ చేసుకున్న టికెట్లకు సంబంధించిన చార్టింగ్ ప్రక్రియ కూడా ఆలస్యం కావచ్చు. తాత్కాలిక రిజర్వేషన్ లేదా కరెంట్ బుకింగ్ చేయాలనుకునే వారికి కూడా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ సమయంలో ప్రయాణం ప్లాన్ చేసుకునే వారు ముందుగానే టికెట్లు బుక్ చేసుకోవడం మంచిది.
రైల్వే శాఖ ఈ మెయింటెనెన్స్ పనులు సిస్టమ్ను మరింత మెరుగుపరచడానికి చేస్తున్నట్లు తెలిపింది. భవిష్యత్తులో ప్రయాణికులకు మెరుగైన సేవలు అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ అప్డేట్ పనులు జరుగుతున్నాయి. కొద్ది గంటల పాటు సేవలు నిలిచిపోవడం వల్ల తాత్కాలిక అసౌకర్యం కలిగినా, తరువాత సేవలు మరింత వేగంగా, సులభంగా అందుబాటులోకి వస్తాయని అధికారులు చెప్పారు.
ప్రయాణికులు ఈ విషయాన్ని గమనించి, తమ ప్రయాణ ప్రణాళికలను ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా అత్యవసర ప్రయాణాలు ఉన్నవారు ముందుగానే టికెట్లు బుక్ చేసుకోవడం లేదా ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చూసుకోవడం మంచిది.