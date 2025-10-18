English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Jobs 2025: రాత పరీక్ష లేకుండానే రైల్వేలో జాబ్స్.. నిరుద్యోగులు ఈ ఛాన్స్ అస్సలు మిస్ చేసుకోకండి..!

Railway Jobs 2025: రైల్వే ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా..? అయితే ఈ తీపికబురు మీ కోసమే. ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేకుండానే.. మంచి ఉద్యోగం పొందే అవకాశం వచ్చింది. రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ సెల్ (RRC) అప్రెంటిస్‌షిప్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. కేవలం 10వ తరగతి లేదా ఇంటర్ పాసైతే చాలు. ఈ జాబ్ మీకే. ఇంకేందుకు ఆలస్యం వెంటనే అప్లయ్ చేసుకోండి. 
 
రైల్వే జాబ్ కావాలని కలలు కంటున్న వారికి బంపర్ గుడ్‌న్యూస్. ఎగ్జామ్ లేకుండానే  రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ సెల్ గోరఖ్‌పూర్‌లోని నార్త్ ఈస్టర్న్ రైల్వేలో అప్రెంటిస్‌షిప్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ రిక్రూట్‌మెంట్ ద్వారా మొత్తం 1104 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు.   

ఇక అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుండి 10వ తరగతి లేదా 12వ తరగతిలో 50% మార్కులతో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. అంతేకాకుండా ITI సర్టిఫికేట్ కూడా కలిగి ఉండాలి.

అప్రెంటిస్‌షిప్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి.. అభ్యర్థులు కనీసం 15 ఏళ్లు మరియు కనీసం 24 ఏళ్ల వయస్సు కలిగి ఉండాలి. SC, ST అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్ల  వయోపరిమితిలో సడలింపు, OBC అభ్యర్థులకు 3 ఏళ్ల వయోపరిమితిలో సడలింపు.. వికలాంగ అభ్యర్థులకు 10 ఏళ్ల వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.  

అర్హత, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు నవంబర్ 15 వరకు ఆన్‌లైన్‌లో అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు. టెన్త్, ఐటీఐలో వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. ఎంపికైన అభ్యర్థులను డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది.

అభ్యర్థులు రూ. 100 దరఖాస్తు ఫీజు చెల్లించాలి. SC/ST, మహిళలు, వికలాంగ అభ్యర్థులకు అప్లికేషన్ ఫీజు నుంచి మినహాయింపు కల్పించారు.  

