/Railway DA Hike: రైల్వే ఎంప్లాయిస్ కు గుడ్ న్యూస్.. 2 శాతం పెరిగిన డీఆర్.. భారీగా పెరగనున్న పెన్షన్.. ఎంత వరకూ పెరగవచ్చు అంటే..??

Railway Dearness Relief Hike: రైల్వే పెన్షనర్లు, వారి కుటుంబ సభ్యులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త తెలిపింది. ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న ధరలు, ద్రవ్యోల్బణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం వారి డియర్నెస్ రిలీఫ్ను రెండు శాతం పెంచుతూ ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో రైల్వే పెన్షనర్లు ఇకపై 58 శాతం నుంచి 60 శాతం వరకు పెరిగిన డియర్నెస్ రిలీఫ్ పొందుతారు. ఈ పెంపుదల కూడా జనవరి ఒకటో తేదీ నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది. అంటే పెన్షనర్లకు నాలుగు నెలల బకాయిలు పొందే అవకాశం ఉంది.
ఇది ఒక రకంగా పదవీ విరమణ పొందిన రైల్వే ఉద్యోగులకు ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది అని చెప్పవచ్చు. పెరుగుతున్న ధరలు అలాగే ఇతర ఖర్చుల రీత్యా దృష్టిలో ఉంచుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ జారీ చేసిన ఒక ప్రకటన ప్రకారం రైల్వే ఉద్యోగుల పింఛన్దారుల అభ్యర్థనను దృష్టిలో ఉంచుకొని వారి అవసరాల కోసం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొంది.
కాగా ఈ మొత్తాన్ని ఏడవ వేతన సంఘం సిఫార్సులకు అనుగుణంగానే లెక్కిస్తున్నారు. రైల్వే ఉద్యోగులకు లభించిన ఈ డియర్నెస్ రిలీఫ్ వల్ల వారికి ఎంతగానో ఉపశమనం లభిస్తుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. పెరుగుతున్న ధరల రీత్యా ఈ డియర్నెస్ రిలీఫ్ అన్నది ఎంతగానో తోడ్పడుతుందని భావిస్తున్నారు.
ఉదాహరణకు పది వేల రూపాయల పెన్షన్ పొందే వ్యక్తికి ప్రస్తుతం ఈ అరవై శాతం డియర్నెస్ రిలీఫ్ అనంతరం 16 వేల రూపాయల పెన్షన్ లభిస్తుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల యాభై లక్షలకు పైగా ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ పెన్షనర్లకు ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. పెరుగుతున్న ధరలను ఎదుర్కొనేందుకు సామాన్యుల జేబులపై పడుతున్న భారాన్ని తగ్గించేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొంటున్నారు.
గడచిన కొన్ని నెలలుగా గమనించినట్లయితే ఆహారం, మందులు, రవాణా, రోజువారీ ఖర్చులు క్రమంగా పెరిగిపోయాయి. పరిమిత ఆదాయం కలిగిన పెన్షనర్లు దీనివల్ల ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ డియర్నెస్ రిలీఫ్ పెంపుదల వల్ల వారికి కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది. నెలవారీ ఖర్చులను నిర్వహించుకోవడానికి ఒక అవకాశం లభిస్తుంది.
ఇదిలా ఉంటే ప్రస్తుతం ఎనిమిదో పే కమిషన్ అధ్యయనం ఇంకా నడుస్తోంది. 18 నెలల అనంతరం ఎనిమిదో పే కమిషన్కు సంబంధించిన పూర్తి రిపోర్టు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అందుతుంది. ఆ తర్వాత పెన్షన్ అలాగే వేతన స్ట్రక్చర్ సిఫార్సులు లభిస్తాయి.
ఇదిలా ఉంటే 8వ పే కమిషన్కు సంబంధించిన మరొక అప్డేట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. అందులో ముఖ్యంగా ఉద్యోగులు లేదా పెన్షనర్లు తమ అభిప్రాయాలను, తమ డిమాండ్లను ఎనిమిదవ పే కమిషన్కు తెలిపేందుకు గడువును మరొక నెల రోజులు పెంచుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనివల్ల ఉద్యోగులు అలాగే ఉద్యోగ సంఘాలు తమ డిమాండ్లను ఎనిమిదవ పే కమిషన్కు పూర్తి సమాచారం తెలిపేందుకు వీలు కలుగుతుంది.