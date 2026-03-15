Rain in Telangana Today: నిజామాబాద్, నిర్మల్ జిల్లాలో దంచికొడుతున్న వర్షం.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చిత్ర విచిత్ర పరిస్థితులు..!!

Rain in Telangana Today: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం చిత్ర విచిత్ర వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. ఒకవైపు మండే ఎండలు ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తుంటే.. మరోవైపు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆకస్మికంగా కురుస్తున్న వర్షాలు ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు జిల్లాల్లో వాతావరణంలో ఒక్కసారిగా మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఈ పరిస్థితులు ప్రజల దైనందిన జీవితంపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
తెలంగాణలోని నిజామాబాద్, నిర్మల్ జిల్లాల్లో ఇటీవల వడగండ్ల వానలు కురవడం రైతులను తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ఇప్పటికే ఎండలతో ఇబ్బంది పడుతున్న రైతులకు ఈ వడగండ్ల వానలు మరో సమస్యగా మారాయి. కొన్నిచోట్ల పంట పొలాల్లోకి భారీగా వడగండ్లు పడటంతో పంటలు దెబ్బతిన్నట్లు రైతులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా కోతకు సిద్ధంగా ఉన్న పంటలకు నష్టం జరిగిందని వారు వాపోతున్నారు.
ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా వాతావరణం అనూహ్యంగా మారింది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. ఆకస్మికంగా కురిసిన ఈ వర్షాలతో కొండ ప్రాంతాల్లో చల్లని వాతావరణం నెలకొంది. అయితే కొన్ని ప్రాంతాల్లో రహదారులపై నీరు నిలిచిపోవడంతో ప్రజలు కొంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు.
అదేవిధంగా విజయనగరం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంది. ఎండ తీవ్రత తగ్గినప్పటికీ వర్షం పడుతుందా లేదా అనే అనిశ్చితి పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. రైతులు కూడా ఈ వాతావరణ మార్పులను జాగ్రత్తగా గమనిస్తున్నారు. కొన్నిచోట్ల గాలులు వీయడంతో వర్ష సూచనలు కనిపిస్తున్నాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం ఎండలు, వర్షాలు రెండూ ఒకేసారి కనిపిస్తున్నాయి. ఒక ప్రాంతంలో మండే ఎండలు ఉండగా మరో ప్రాంతంలో వర్షాలు కురవడం వాతావరణంలోని అస్థిరతను సూచిస్తోంది. ఈ పరిస్థితులు వ్యవసాయం, ప్రజల రోజువారీ పనులపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.