English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Raj Nidimoru Gift: పెళ్లి తర్వాత సమంతకు ఖరీదైన బహుమతి ఇచ్చిన డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరు..హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున అదిరిపోయే రేంజ్‌లో!

Raj Nidimoru Gift: పెళ్లి తర్వాత సమంతకు ఖరీదైన బహుమతి ఇచ్చిన డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరు..హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున అదిరిపోయే రేంజ్‌లో!

Raj Nidimoru Wedding Gift: సినిమా ఇండస్ట్రీలోని స్టార్ హీరోయిన్లలో సమంత కూడా ఒకరు. ఇంతకు ముందు హీరో నాగచైతన్యను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకొని, ఆ తర్వాత విడాకులు తీసుకుంది. ఇప్పుడు తాజాగా డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరుని కోయంబత్తూరులోని ఈషా యోగా సెంటర్‌‌లో రెండో పెళ్లి చేసుకుంది. ఈ క్రమంలో రాజ్ నిడిమోరు తన భార్య సమంతకు ఓ ఖరీదైన గిఫ్ట్ ఇచ్చారట. ఇంతకీ ఆ బహుమతి ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1 /7

'ఏమాయ చేశావే' సినిమాతో తెలుగులో హీరోయిన్‌గా పరిచయమైన సమంత.. ఆ తర్వాత వరుసగా స్టార్ హీరోల సరసన అవకాశాలను దక్కించుకుంది. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో తెరకెక్కిన అనేక చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించింది. 

2 /7

తొలి సినిమాలో హీరోగా నటించిన అక్కినేని నాగ చైతన్యను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న సమంత, కొన్నేళ్ల తర్వాత విడాకులు తీసుకుంది. కొన్ని నెలల క్రితం నాగచైతన్య కూడా మరో హీరోయిన్ శోభితా దూళిపాళను పెళ్లాడాడు. ఈ క్రమంలో సమంత కూడా తన రెండో వివాహాన్ని చేసుకుంది.

3 /7

'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2' చిత్రీకరణలో పరిచమైన రాజ్, సమంత..ఆ తర్వాత వారి స్నేహం ప్రేమగా మారింది. వీరిద్దరూ కలిసి అనేక సార్లు విదేశాలకు వెకేషన్‌కు వెళ్లారు. అందుకు సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడం వల్ల వారి సీక్రెట్ రిలేషన్ గురించి గుసగుసలు బయటకు వచ్చాయి. 

4 /7

తమిళనాడు కోయంబత్తూరులోని లింగ భైరవి ఆలయంలో రాజ్ నిడిమోరును హీరోయిన్ సమంత పెళ్లి చేసుకుంది. ఇప్పుడు వారి గురించి సోషల్ మీడియాలో తెగ చర్చ నడుస్తోంది.

5 /7

అయితే ఈ రెండో పెళ్లి తర్వాత సమంత భర్త రాజ్ నిడిమోరు ఆమెకు ఓ ఖరీదైన బహుమానం ఇచ్చాడట. దీన్ని చూసి సమంత కూడా ఆశ్చర్యపోయిందట. 

6 /7

హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ లోని అందమైన, సౌకర్యవంతమైన ఇల్లు కొన్న డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరు తన భార్య సమంతకు పెళ్లి గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చాడట. ఆ ఇంటి తాళాన్ని పెళ్లి తర్వాత సమంత చేతికి అందించినట్లు.. దీంతో ఆమె ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయని సమాచారం. 

7 /7

అయితే సమంతకు ఖరీదైన గిఫ్ట్ ఇచ్చినట్లు అధికారికంగా ఎలాంటి సమాచారం లేదు. కానీ, అందుకు సంబంధించిన ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి.  

samantha Samantha wedding wedding gift Raj Nidimoru Luxurious House Raj Nidimoru gift to samantha Samantha Second Marriage samantha raj nidimoru news

Next Gallery

Raj Nidimoru: శోభక్క వల్లే ఇదంతా.. సమంత భర్త రాజ్ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్